Gears of War: Reloaded, une bêta fermée annoncée, voici comment y participer

Le mois dernier, Microsoft dévoilait Gears of War: Reloaded, un remaster du premier volet de la franchise pour PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Le titre sera lancé à la fin du mois d'août 2025, les fans ont hâte de retrouver Marcus Fenix en attendant Gears of War: E-Day, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay lors du Xbox Games Showcase 2025 :

Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre de longues semaines avant de mettre les mains sur le jeu, Gears of War: Reloaded aura droit à une bêta pour tester le multijoueur dès le week-end prochain, avec du cross-play et du cross-plateform. Du 13 au 15 juin, les joueurs auront accès au mode Death match par équipe sur Gridlock, Raven Down et Gold Rush. Puis, du 20 au 22 juin, les développeurs rajouteront les cartes Courtyard et War Machine, ainsi que le mode King of the Hill sur la carte Canals.

Comment accéder à cette bêta multijoueur ? Eh bien Microsoft explique qu'il faut, au choix :

Précommander Gears of War: Reloaded en version numérique sur Xbox Series X|S, Xbox PC, Steam ou PlayStation 5 ;

Être abonné actif au Game Pass Ultimate ou au PC Game Pass ;

Posséder une copie numérique de Gears of War: Ultimate Edition*. * Conditions d’accès à la bêta pour les détenteurs de Gears of War: Ultimate Edition : vous devez avoir acheté la version numérique du jeu avant le 5 mai 2025 à 18h (heure de Paris).

En plus de cela, précommander Gears of War: Reloaded permettra d'obtenir des skins pour Adam Fenix et Anya Stroud.

La date de sortie de Gears of War: Reloaded est fixée au 26 août 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass.