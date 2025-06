Pizza Bandit : une date de sortie pour le shooter coopératif entre Gears of War et Overcooked

Oui, Pizza Bandit est bel et bien la rencontre improbable entre Gears of War, des jeux de tir sanglants à la troisième personne et Overcooked, des jeux de cuisine coopératifs. Développé par JOFSOFT, le titre a fait une apparition lors du PC Gaming Show pour dévoiler sa date de sortie en vidéo :

Jouable en solo ou en coopération, Pizza Bandit nous permettra d'incarner un ancien mercenaire rêvant de devenir propriétaire d'une pizzeria. Il faudra ainsi voyager à travers le temps pour empocher des primes dans ce jeu de tir à la troisième personne, mais les joueurs devront aussi cuisiner... tout en faisant face aux ennemis.

Pizza Bandit est un mélange unique de « cuisine » et de « tir », ajoutant une touche épicée au genre du shooter à la troisième personne. Dans ce jeu coopératif basé sur des missions pour 4 joueurs, incarnez un ex-mercenaire rêvant de devenir propriétaire d’une pizzeria. Partez pour une aventure palpitante à travers le temps, en utilisant vos talents d’ex-mercenaire pour financer votre restaurant. Voyagez à travers différentes époques, capturez des primes et gagnez de l’expérience culinaire ! Chaque mission vous rapproche un peu plus de votre rêve ! Cuisiner en Plein Combat



Préparez-vous à accomplir des missions variées demandant précision au tir et gestion multitâche. Esquivez les attaques ennemies tout en atteignant vos objectifs grâce à une organisation rapide et des tirs précis. La stratégie est aussi essentielle que la puissance de feu. Combat Sous Adrénaline



Des combats nerveux nécessitant réflexes affûtés et décisions instantanées. Roulez, visez et tirez dans un ballet de survie fluide, face à des ennemis plus rapides et agressifs que jamais. Armes et Compétences



Choisissez soigneusement votre équipement avant chaque mission ! Vos compétences sont aussi importantes que vos armes. Améliorez vos équipements en trouvant des composants pendant les missions. Acceptez des contrats de primes pour débloquer de nouvelles armes et compétences ! Personnalisez votre Restaurant



En préparant l’ouverture de votre restaurant et en gagnant des crédits grâce aux missions, achetez meubles, appareils de cuisine, éclairages et décorations murales pour créer l’ambiance qui vous ressemble. Personnalisation du Personnage



Habillez votre personnage avec des tenues stylées, des couleurs vives, des lumières éclatantes, ainsi qu’un choix de coiffures et de teintes de peau. (Veuillez noter que la morphologie du corps/visage n’est pas modifiable.) Coopération 1-4 Joueurs



Formez une équipe avec vos amis ou d’autres joueurs dans un mode coopératif intense pour 1 à 4 joueurs. La difficulté des missions s’ajuste à la taille de votre équipe, mais la vraie difficulté reste parfois de bien se coordonner ! Les tirs alliés sont activés pour plus de tension et de stratégie. Le système de connexion rapide facilite l’aventure entre amis.

La date de sortie de Pizza Bandit est fixée au 25 août, en Early Access sur PC via Steam. Dès maintenant, une démo est disponible avec trois missions.