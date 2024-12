FragPunk : date de sortie et version PS5 pour le hero shooter qui rebat les cartes

En juin dernier, pendant le Xbox Games Showcase 2024, Bad Guitar Studio dévoilait FragPunk, un jeu de tir à la première personne free-to-play. Il s'agira d'un hero shooter avec 12 personnages aux capacités uniques, les développeurs veulent des parties courtes avec un TTK réduit, mais la principale nouveauté de FragPunk réside dans son système de cartes de bonus qui changent les règles en début de chaque round.



Un FPS pour le moins intriguant qui a refait une apparition lors des Game Awards 2024. Bad Guitar Studio a dévoilé une nouvelle vidéo pour annoncer que la date de sortie de FragPunk est fixée au 6 mars 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Oui, le titre sortira aussi sur la console de salon de Sony, tant mieux pour les joueurs.

FragPunk est un jeu de tir rapide en 5 contre 5 qui propose des héros uniques et des cartes avec le pouvoir de changer les regles du jeu à chaque manche ! Choisissez votre héros et vos armes et sélectionnez un éventail de cartes qui changent radicalement les règles du jeu !

Changez les règles avec les cartes d'éclat

Chaque manche est unique en proposant une petite sélection issue des 100 cartes à découvrir, que vous pouvez activer en créant des combinaisons infinies ! Les cartes peuvent augmenter la hauteur de vos sauts, inverser les rôles d'attaquants et de défenseurs, enflammer vos balles, les transformer en éclairs, ou même vous guérir, vous et votre équipe !

Jeu de tir explosif en 5 contre 5 avec des héros uniques

2 minutes 30, pas de temps à perdre ! Avec un TTK (Time to Kill) court, il faut viser avec précision et réagir rapidement pour remporter la bataille. Choisissez parmi 12 héros aux capacités variées, personnalisez votre combinaison d'armes, sélectionnez vos cartes et préparez-vous au combat !

Une diversité synonyme de rejouabilité

Choisissez votre héros préféré parmi une sélection de 12 disponibles, chacun doté de compétences uniques. Expérimentez avec 17 armes différentes, certaines ayant des capacités spéciales, comme une cadence de tir qui augmente avec le temps, différents modes comme le tir en rafale, et bien plus encore ! Découvrez de nouvelles combinaisons de héros, d'armes et de cartes, et développez votre propre style de combat !

Niveaux immersifs et effets visuels époustouflants !

Préparez-vous à explorer des niveaux au design unique, avec des visuels variés mêlant collages, graffitis, ainsi que des textures réalistes et stylisées. Émerveillez-vous devant des couleurs audacieuses, des graphismes nets et des lignes dynamiques, créant des expériences visuelles explosives tandis que les balles fusent !