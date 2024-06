FragPunk : le hero shooter dynamique qui veut changer les règles du jeu

Bad Guitar Studio, une division de ThunderFire Studios (qui appartient à NetEase Games), a profité du Xbox Games Showcase 2024 pour dévoiler un nouveau jeu, FragPunk. Oui, il s'agit encore d'un hero shooter free-to-play, qui proposera des affrontements opposants deux équipes de cinq joueurs.

Le genre commence à être surreprésenté dans les jeux vidéo, mais FragPunk compte bien tirer son épingle du jeu en introduisant un système de cartes. Plus de 70 cartes seront activables pour changer le gameplay de chaque round, permettant par exemple de sauter plus haut, d'inverser les rôles entre attaquants et défenseurs, d'enflammer ses balles ou encore de ressusciter son équipe. Les parties promettent d'être dynamiques et rapides, chaque round durera 2 minutes et 30 secondes avec un court TTK (Time To Kill) demandant de bons réflexes. Au lancement, 10 héros seront disponibles, avec des capacités uniques et la possibilité de personnaliser son arme et ses cartes. Une quinzaine d'armes seront disponibles, certaines avec des pouvoirs spéciaux, les possibilités entre les héros, les armes et les cartes seront nombreuses. Du côté de la direction artistique, ce sera un curieux mélange entre la nature antique et les graffitis urbains, vous pouvez juger avec les (nombreuses) images sur la seconde page.

FragPunk est attendu en 2025 sur PC et Xbox Series X|S, patience. Le titre devrait être jouable un peu avant l'heure grâce à une phase de test, prévue sur ordinateurs et consoles. Pour jouer en ligne, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Core contre 59,99 € pour 12 mois via Amazon.