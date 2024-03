Marathon : changement de directeur et possible transformation en hero shooter, un futur fiasco pour Bungie ?

Alors que Bungie dévoilait une partie du contenu prévu pour Destiny 2 : Dans la Lumière hier soir, c'est du côté d'IGN que des nouvelles non officielles concernant Marathon sont tombées, avec dans la foulée la confirmation de l'un de ces éléments. Si jamais vous êtes passés à côté lors de son annonce en mai dernier, Marathon était alors présenté comme un extraction shooter PvP prenant place sur la planète Tau Ceti IV, nous faisant incarner un Coureur devant récupérer des artéfacts seul ou en groupe de trois. Christopher Barrett était alors son directeur, un amusant ARG avait été organisé (notamment via un compte Twitter / X qui n'existe même plus) et l'équipe avait expliqué sa vision en vidéo. Ça, c'était il y a environ dix mois. Depuis, Jason Schreier a rapporté un report du jeu à 2025, qui n'a jamais vraiment été confirmé puisqu'aucune date n'avait de toute manière été donnée. Pour en revenir à l'article d'IGN, il évoque des changements qui n'augurent pas forcément du meilleur et qui ont bien faire réagir les joueurs, surtout que l'image du studio en a pris un coup depuis les licenciements en fin d'année dernière.

Premièrement, Rebekah Valentine a rapporté que selon plusieurs sources, le leadership créatif sur Marathon serait en plein changement, à commencer par le remplacement de Christopher Barrett au poste de directeur du jeu au profit de Joe Ziegler. Oui, il s'agit de l'ancien directeur de Valorant et de son concepteur pour Riot Games, débauché par Bungie en 2022. Christopher Barrett est lui un ancien du studio, puisqu'il y travaille depuis 1999. Si la journaliste a contacté la firme pour savoir ce qu'il en est, les deux intéressés ont eux-mêmes communiqué à leur manière sur Twitter.

Hey everyone! Fun update: for the last 9

Months I’ve been working on Marathon as the game director. We’re still baking, but I’m excited to share with you more info on the game as we get closer and closer to bringing it to all of you. — Ziegler (@Ziegler_Dev) March 19, 2024

Joe Ziegler s'est ainsi fendu d'un tweet déclarant qu'il travaille depuis 9 mois en tant que directeur sur Marathon. Il serait donc parvenu à ce poste environ un mois seulement après l'officialisation du projet, ce qui est assez curieux. Quant à Christopher Barrett, son profil affiche désormais qu'il est directeur créatif exécutif chez Bungie, sans mention de Marathon. C'est un poste identique à celui de Luke Smith, dont nous ignorons totalement ce qu'il fait concrètement...

Là où cela rassure encore moins, c'est qu'apparemment, ce Marathon supervisé par Joe Ziegler ne nous ferait finalement pas incarner un personnage personnalisable, mais une sélection de héros. L'ancien directeur du hero shooter Valorant reproduirait donc sa recette sur cette licence lancée en 1994... Autant dire que l'intérêt de bien des joueurs s'est littéralement envolé en lisant cela. Nous pouvons aisément voir un tel changement de direction pour le jeu dans le but de vendre des skins et tout ce qui va avec. De plus, ce revirement expliquerait le report en interne. Avec les exemples de Destiny premier du nom en tête (rebooté en partie un an et demi avant son lancement) et de Destiny 2 (pareil, 16 mois avant sa sortie), cela n'a rien de rassurant.

La suite de l'article évoque des craintes et rumeurs en interne d'autres licenciements suite au lancement de Destiny 2 : La Forme Finale, car « quelque chose devra se produire pour réduire les coûts à moins que La Forme Finale ne réussisse si bien à combler le déficit et que les gens puissent passer à Marathon ». Cela fait peur et ne présage rien de bon non plus pour la suite de Destiny, car pourquoi se séparer de membres de l'équipe si une nouvelle saga doit voir le jour alors même qu'il y a clairement des difficultés à sortir à temps le contenu déjà annoncé.

Le MOBA-like Gummy Bears aurait été mis en pause en raison des troubles en interne, tandis que Matter (dont nous n'avons vu qu'un logo) aurait tout bonnement été annulé en 2020. Son équipe aurait continué à travailler sur un projet similaire lui aussi passé à la trappe, cette fois fin 2022. Bungie peut clairement s'estimer heureux d'avoir la licence Destiny active depuis 2014 pour maintenir le studio à flot. Nous sommes bien loin des déclarations de 2019 souhaitant faire de l'entité « l'une des meilleures compagnies de divertissement au monde » d'ici 2025...

Enfin, il y aurait des attentes croissantes au sein du studio pour que les anciens membres de l'équipe dirigeante (dont Pete Parsons ?) quittent l'entité à l'été 2026 lorsqu'ils auraient touché leur dernière indemnisation suite à l'acquisition par Sony... Le lancement de Marathon ferait donc l'objet de pressions pour une sortie avant cela, avant de laisser les remplaçants se débrouiller pour l'alimenter sur la durée. Ce n'est clairement pas rassurant.

Marathon est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Les divers contenus payants de Destiny 2 peuvent de leur côté être retrouvés chez Gamesplanet.