FragPunk : une mauvaise nouvelle de dernière minute pour le hero shooter avec des cartes

Bad Guitar Studio s'apprête à lancer FragPunk, un jeu de tir à la première personne façon hero shooter, qui aura quand même l'originalité de proposer des cartes bonus à chaque début de round pour changer les règles de la partie. Un titre qui intrigue et qui devait sortir demain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Malheureusement, à quelques heures du lancement, Bad Guitar Hero annonce que les versions PS5 et Xbox Series X|S sont repoussées à une date indéterminée. Les développeurs ont rencontré des soucis techniques dans l'optimisation et le portage de ces versions pour consoles de salon, ils ont préféré retarder la sortie plutôt que de lancer un jeu en mauvais état, qui entacherait inévitablement sa réputation.

FragPunk sera free-to-play, mais les joueurs peuvent acheter un bundle de pionner avec du contenu cosmétique et l'accès au Passe premium de la Saison 1. Afin de respecter la politique des boutiques de Sony et Microsoft, Bad Guitar Hero annonce qu'il annule les précommandes sur consoles, les joueurs vont être automatiquement remboursés et recevront même l'équivalent de 10 $ (le prix du bundle) en monnaie in-game à la sortie du jeu. Quant aux bonus de précommande, ils seront quand même accessibles, le bundle fera son retour au lancement sur PS5 et Xbox Series X|S.

Par ailleurs, les développeurs sont bien conscients que les joueurs consoles n'auront pas l'occasion d'obtenir le contenu disponible dans la Saison 1 de FragPunk. Bad Guitar Hero annonce que les diverses récompenses (monnaie in-game, cosmétiques, expériences, etc.) seront disponibles via « l'engagement », davantage d'informations seront dévoilées prochainement.

C'est une déception pour les joueurs PS5 et Xbox Series X|S qui espéraient découvrir ce FPS hero shooter dès demain. FragPunk sortira quand même sur ordinateurs, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.