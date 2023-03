Geek and Game 2 Festival : la deuxième édition de cette convention de culture Geek ouvrira ses portes les 1er et 2 avril 2023 !

Vidauban est une petite commune de 12 000 âmes située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se trouve sur les bords de l'Argens. L'association cuturelle Légendes & Fantaisies, spécialisée dans l'évènementiel et la promotion des cultures alternative et historique, s'était donc lancée, l'année dernière, le défi de créer un festival famillial offrant du jeu et du contenu pour les geeks. Devant le succès rencontré, une seconde édition s'est naturellement imposée et elle ouvrira ses portes les 1er et 2 avril prochains.

L'espace polyculturel de Vidauban accueillera plus de 40 exposants offrant une expérience immersive dans le domaine du cosplay, des super-héros, des jeux vidéo, de la culture pop, des activités de jeu de rôles, de la fantaisie et du médiéval plus quelques autres surprises. Pour la première fois, un salon va organiser un casting pour trouver de nouveaux talents créatifs. En effet, « A la recherche des nouveaux héros des réseaux sociaux... » va peut être permettre de découvrir une nouvelle tête d'affiche sur Youtube, Instagram ou encore Tiktok, par exemple.

Du côté des invités, il y en a pour tout le monde et cela commence avec plusieurs pointures de TikTok qui seront au rendez-vous : Les Mauvaises Herbes, G de la culture Geek, Ambre Ouille, MJ fermez la, Sushi nihiliste ou encore Les 9 Royaumes.

Trois comédiens de doublage en dédicaces : Pascale Chemin : Kirua (Hunter x Hunter), Annie (l’Attaque des Titans), Hachi (Nana), Rio (Assassination Classroom) Jane Shepard (Mass effect)

Philippe Valmont : FRANCO / HARRY OSBORNE, mais aussi Christian BALE / BATMAN

Emmanuel Karsen : Sean Penn, Norman Reedus, l'amiral KIZARU ou encore Ryuk de DeathNote.

Tout au long du week-end, les animations intérieures et extérieures sont gratuites : déambulation, concours cosplay, jeux de rôle, jeux de société, réalité virtuelle et mixte (VR et XR), tournoi rétro-gaming, Just Dance, stand photos, conférences, dédicaces et concerts. Notre stand de réalité virtuelle et mixte sera présent avec des expériences que vous ne serez pas prêt d'oublier. Il y aura aussi notre simulateur sur vérins. Vous pourrez y essayer le PSVR 2, le HTC Vive XR Elite, le Pico 4, le Quest 2 ou encore les Meta Quest Pro.

La billetterie est ouverte et les prix sont très raisonnables avec un tarif de 6 euros la journée ou 10 euros pour les deux jours. Un billet VIP, à 14 euros, est aussi disponible et il donne l'accès au salon 30 minutes avant l'ouverture, des coupe-files et des surprises. Pour profiter de tout cela, il faut bloquer les 1er et 2 avril prochains, entre 10 et 19 heures, et aller fouiner et s'amuser à la Salle Polyculturelle de Vidauban.