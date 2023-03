Geek and Game 2 Festival : programme des festivités sur notre stand VR et simulation !

L'association culturelle Légendes & Fantaisies, spécialisée dans l'évènementiel et la promotion des cultures alternative et historique, s'était lancé l'année dernière le défi de créer un festival familial offrant du jeu et du contenu pour les geeks à Vidauban, petite commune située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Devant le succès rencontré, une seconde édition du Geek & Game Festival s'est naturellement imposée et elle ouvre ses portes ce week-end. Ce rendez-vous, qui accueille autant de passionnés que de néophytes, est un évènement familial par excellence et vous trouverez plus d'infos ici.

Depuis maintenant sept ans, nous partageons notre passion de la VR et nous essayons de faire découvrir à tous le plaisir de plonger en immersion grâce à la réalité virtuelle que ce soit pour jouer, voyager, faire du sport ou encore regarder des contenus multimédias. Pour cela, nous avons une chaîne YouTube qui propose de nombreuses vidéos sur le sujet, nous publions des articles dans la section AR/VR du site grâce à des rédacteurs dédiés et, enfin, nous proposons des animations sur les salons pour vous faire « vivre les choses » plutôt que simplement les voir. Ce week-end, c'est donc dans le Var (83) que nous sévirons !

Programme du week-end sur le stand GAMERGEN.COM (10 casques VR) Espace découverte

Si vous n'avez jamais fait de réalité virtuelle, nous vous réservons un espace pour apprendre, tout en vous amusant, à exister dans un monde virtuel. Au bout de cette expérience, vous serez prêts pour plonger dans le métavers... ou, du moins, à appréhender toutes les autres expériences VR sans complexes. Espace gaming

Si vous êtes habitués à la VR, vous aurez accès libre à un catalogue de jeux fort conséquent pour des sessions d'une dizaine de minutes.

Vous trouverez aussi notre simulateur de conduite sur vérins et avec un casque VR (Pico 4).

Vous pourrez découvrir, en exclusivité, la future veste haptique d'Actronika. Le concept ? Vous offrir des sensations bien réelles dans des expériences virtuelles comme sentir la pluie tomber, le vent souffler sur notre corps ou encore, par exemple, les impacts de balles pour les plus joueurs. Cette veste est vraiment ce qui se fait de mieux et sera disponible pour le grand public d'ici mai 2023, mais vous pourrez la découvrir sur notre stand en avant-première en la testant via une démo technique impressionnante. Vous pouvez aussi aller voir notre live dédié sur notre chaîne YouTube ici.

Le Geek & Game Festival ouvrira ses portes le samedi 1er et dimanche 2 avril 2023, et vous pouvez trouver la billetterie en ligne est ici.

