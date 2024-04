Geek and Game 3 Festival : la convention de culture geek ouvrira ses portes ce week-end et nous y serons avec de la réalité mixte !

Vidauban est une commune de 12 000 âmes située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se trouve sur les bords de l'Argens. La Ville de Vidauban et l'association culturelle Légendes & Fantaisies, spécialisée dans l'évènementiel et la promotion des cultures alternative et historique, organisent - avec succès - ce festival familial offrant du jeu et du contenu pour les geeks. Cette troisième édition s'est agrandie et aura lieu demain et après-demain, soit les 6 et 7 avril 2024.

L'espace polyculturel de Vidauban accueillera une quarantaine d'exposants, offrant une expérience immersive dans le domaine du cosplay, des super-héros, des jeux vidéo, de la culture pop, des activités de jeu de rôles, de la fantaisie et du médiéval, plus quelques autres surprises.

Du côté des animations, il y en a pour tous les goûts :

Rétro gaming

Grand tournoi Spatial Ops (Laser Quest en réalité mixte) - GAMERGEN .COM

initiation à la VR

Quizz

Concerts piano d'Eric Artz

Concerts avec Franck Anime Live et Enrique (générique français de Goldorak)

Chasse aux Pokémon

Initiation K-Pop avec Seven Sky Crew

Bornes d'arcade

Just Dance avec Irina

Tournoi Mario Kart et Street fighter

Conférence comédiens (doublage)

Beaucoup de surprises aussi !

Du côtés des invités, il y a les comédiens de doublage Arnaud Laurent, Arthur Pestel, Emmylou Homs et Philippe Ariotti. Matthis et Alizée, couple disjoncté de vidéastes sur TikTok, Sushi Nihiliste, Ambr'ouille, le chasseur de fantomes Guillaume Durieux (GussDx) seront aussi de la partie.

La billetterie est ouverte et les prix sont très raisonnables avec un tarif de 6 € la journée ou 10 € pour les deux jours. Un pass Premium early bird, à 8 €, est aussi disponible et permet d'avoir un accès à l'événement à partir de 9h30 et de bénéficier de 3 tickets coupe-files pour les différentes activités. Pour profiter de tout cela, il faut bloquer les 6 et 7 avril prochains, entre 10h et 19h, et aller fouiner et s'amuser à la salle polyculturelle de Vidauban.