Geek and Game 4 : le festival pop culture de Vidauban revient les 5 et 6 avril avec du cosplay, des conférences et du jeu vidéo

Le sud de la France s’apprête à vibrer au rythme de la pop culture : le festival Geek and Game revient pour une quatrième édition à Vidauban, les samedi 5 et dimanche 6 avril 2025, dans la salle polyculturelle située boulevard Coua de Can. L’événement s’annonce riche en animations, entre cosplay, conférences, concerts, jeux vidéo, Réalité virtuelle/Mixte, K-pop et expositions geek.

Un programme dense sur deux jours

Comme pour les éditions précédentes, les organisateurs ont prévu de nombreuses animations : bornes d’arcade rétro, tournois, karaokés, expositions, mais aussi des conférences avec des comédiens de doublage et des créateurs de contenu. Le concours de cosplay, très attendu, aura lieu le dimanche.

Voici le programme détaillé communiqué par la mairie de Vidauban :

Samedi 5 avril 2025 : 10h00 : Ouverture des portes (9h30 pour les pass VIP)

10h30 : Danse K-Pop par Sevensky

11h00 : Karaoké libre

11h30 : Conférence de Kevin Pike

13h30 : Quiz animé par le Professeur Rétro

14h30 : Conférence avec des comédiens

15h30 : Conférence avec des créateurs de contenu

16h45 : Concert de Léa Yuna

17h45 : Clôture

18h00 : Fermeture des portes

Dimanche 6 avril 2025 : 10h00 : Ouverture des portes (9h30 pour les pass VIP)

10h30 : Conférence avec des créateurs de contenu

11h30 : Conférence avec des comédiens

13h30 : Concert de Léa Yuna

14h30 : « Blagues à Tonton Gégé » par Kyoshi Sad

15h30 : Concours Cosplay

16h45 : Remise des prix des différents concours

17h45 : Clôture

18h00 : Fermeture des portes

Des invités connus du doublage français

Parmi les têtes d'affiche, on retrouvera Céline Monsarrat, voix emblématique de Julia Roberts et de Bulma dans Dragon Ball, mais aussi Alexia Papineschi (Lily James, Sarah Hyland) et Nathalie Karsenti (Winona Ryder, Sarah Michelle Gellar). L’univers du jeu vidéo sera représenté par divers créateurs de contenu, tandis que les fans de rétro pourront retrouver des animations proposées par Le Professeur Rétro.

Les visiteurs pourront également découvrir des expositions consacrées à The Witcher et Retour vers le Futur, participer à une chasse aux Pokémons, s’initier aux jeux de société et de rôle ou encore jouer en MR à Spatial Ops sur notre stand.

Informations pratiques

Les billets sont disponibles via HelloAsso, avec plusieurs formules :

6€ pour une journée (adulte)

10€ pour le pass deux jours

Accès VIP incluant des avantages (accès anticipé, goodies…)

Réservations sur : helloasso.com

Plus d’infos sur le site officiel : geekandgame.fr

Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir, vous passerez un excellent moment avec un salon à taille humaine et des gens plein de good vibes...