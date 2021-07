Genshin Impact : la version 2.0 Divinité impitoyable et euthymie éternelle à Inazuma présentée et datée, avec l'arrivée du cross-save !

Les joueurs de Genshin Impact avaient rendez-vous ce vendredi pour un programme spécial servant à introduire la prochaine version du jeu. Après la 1.6 Odyssée estivale dans les îles, il ne sera pas question de 1.7, mais bien de la 2.0 intitulée Divinité impitoyable et euthymie éternelle, qui nous emmènera enfin dans la troisième région du jeu, Inazuma, à compter du 21 juillet. Avant toute chose, place à sa longue bande-annonce introductive :

La présentation a tenu toutes ses promesses en présence de membres clés du développement au sein de miHoYo (le designer des combats Aquaria, Xiao Luohao de l'équipe créative, l'artiste travaillant sur les environnements Cissie et le compositeur Yu-Peng Chen) avec quelques aperçus behind the scene, le tout dans un décor à l'ambiance japonaise. D'ailleurs, un nouvel album intitulé The Shimmering Voyage a été annoncé, réunissant pas moins de 68 pistes musicales réparties sur 4 disques. Les précédents sont eux en vente sur Amazon. Pour l'OST d'Inazuma, il a fait appel à l'orchestre philharmonique de Tokyo, en utilisant des instruments typiques du pays.

Alors que Mondstadt a pour thème la liberté et Liyue les contrats, Inazuma est placé sous le signe de l'éternité, un objectif que poursuit la Shogun Raiden, qui n'est autre que l'Archon Électro. Pour quelle raison la recherche-t-elle ? Nous le découvrirons bien sûr en progressant dans l'histoire qui devrait nous opposer à elle par l'intermédiaire de la résistance. Cette 3e cité-État sur les sept principales que comportera le jeu à terme forme un archipel constitué de six îles principales par delà l'océan et d'autres plus petites, en proie aux vents et tempêtes, et dispose de sa propre ambiance visuelle liée à l'élément Électro. Il vaudrait donc mieux que vous ayez le coup de foudre pour le violet et ses dérivés.

Il nous est promis une quantité importante de contenus scénarisés en lien avec cette région, sa culture et ses personnages, dont de nombreux représentants ont été dévoilés (l'Archon Baal, Thoma, Kujou Sara, Sangonomiya Kokomi, Gorou et Yae Miko), ainsi que tout un tas de quêtes secondaires. Trois clans seront d'ailleurs présents, gérants tout autant de comités (Tenryou, Kanjou et Yashira) respectivement responsables de la sécurité et de l'armée, des finances et des douanes, et enfin des sanctuaires, festivals et évènements.

Pour autant, seules trois des six grandes îles seront ajoutées à la 2.0, le reste devant arriver par la suite ! Nous devrions tout de même pouvoir découvrir le Sanctuaire de Narukami, la demeure de la Shogun Raiden dans la cité d'Inazuma appelée Tenshukaku et abritant des cerisiers en fleur, l'île de Yashiori sur laquelle un serpent géant a autrement été vaincu par l'Archon, les ruines de Tatarasuna ou encore des zones en sous-sol abritant des reliques. Il y aura même une maison de thé tenue par un Shiba Inu !

Trois nouveaux personnages jouables féminins pourront également être obtenus avec de la chance, à savoir Ayaka, Yoimiya et Saya.

Kamisato Ayaka , la fille du Clan Kamisato à la tête de la Commission culturelle, est souvent vue comme une personne honorable, élégante, et aussi sage que résiliente. Kamisato Ayaka est un personnage que de nombreux fans connaissent depuis les bêta-tests fermés. On la retrouve donc en jeu en personnage 5★ maniant l'élément Cryo et l'épée à une main.

Évidemment, nous devrons faire face à tout un tas d'ennemis, dont bien des inédits. Parmi ceux ayant été montrés, nous retrouvons l'Hypostase Pyra, la Matrice mécanique perpétuelle et la Lame oni déjà combattue lors de la 1.6. De nouveaux artefacts et armes seront également ajoutés. Des mécanismes ne nécessitant pas un personnage en particulier, mais plutôt une bonne réflexion nous attendront également pour nous mettre au défi, notamment basés sur l'élément Électro.

Enfin, un système de culture sera ajouté à la Sérénithéière et un nouveau système pour les vœux d'armes appelé Chemin divin. Il permettra de choisir une arme 5★ comme objectif et nous gagnerons des points si obtenons l'autre de la bannière, jusqu'à deux, ces derniers servant à acquérir l'objet de nos désirs durant un même évènement. Bon, vu le fonctionnement, cela s'adresse surtout aux joueurs dépensant pas mal d'argent dans ce type de bannière. Plusieurs évènements ont rapidement été introduits, mais sans rentrer dans les détails lors du live, le trailer les présentant déjà un peu mieux.

Enfin, pour ne pas changer, trois codes pour des Primo-gemmes et d'autres bonus ont été diffusés, à utiliser avant ce samedi 10 juillet à 6h00.

Pour terminer, sachez que le cross-save débarque pour toutes les plateformes avec la possibilité d'enfin lier le compte PlayStation au Pass miHoYo à compter de la 2.0. Le rendu des ombres et les retours haptiques de la DualSense ont également été revus. Genshin Impact est pour rappel disponible sur PS5, PS4, PC (dont l'EGS depuis peu), Android et iOS.