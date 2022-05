Genshin Impact : la version Switch annulée ? miHoYo répond

Genshin Impact est encore aujourd'hui un gros phénomène free-to-play, l'Action-RPG de miHoYo est joué par des millions de joueurs sur PC, PlayStation 4, PS5, iOS et Android. Un titre gratuit avec des graphismes colorés, une liberté d'exploration qui rappelle (un peu trop) The Legend of Zelda: Breath of the Wild et qui doit normalement arriver sur Switch.

Cela fait plus de deux ans que le titre a été annoncé sur la console de Nintendo, et il faut bien admettre que les informations sur ce portage se font rares. Alors, Genshin Impact a-t-il été annulé dans le plus grand des silences sur Switch ? Non ! GoNintendo a contacté miHoYo pour avoir des nouvelles, et le responsable des relations avec la presse Xin Yang s'est fendu d'un bref communiqué :

La version Switch est toujours en développement et nous dévoilerons davantage d'informations au fur et à mesure que nous progressons.

Il faut donc se contenter de ça, mais au moins, Genshin Impact est toujours attendu sur Switch, à une date totalement inconnue. Vous pouvez retrouver des produits dérivés du jeu sur Amazon.