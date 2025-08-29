Actualité PS5
Ghost of Yotei 01 25 09 2024

Ghost of Yōtei : une excellente nouvelle pour l'exclusivité PS5

Source: Sucker Punch Productions

Attendu dans un peu plus d'un mois, Ghost of Yōtei sera à l'heure, comme l'annonce Sucker Punch Productions.

Sucker Punch Productions nous a laissés en 2020 avec Ghost of Tsushima, un jeu d'action en monde ouvert au Japon féodal. Le studio sera de retour prochainement, non pas avec Sly Raccoon ou inFamous, mais bien avec une suite de son dernier jeu, à savoir Ghost of Yōtei. Une exclusivité PlayStation 5 qui se passera 300 ans après Ghost of Tsushima, les liens scénaristiques devraient être maigres.

Ghost of Yōtei est gold

Attendu au tout début du mois d'octobre, Ghost of Yōtei devrait être à l'heure. Sur les réseaux sociaux, Sucker Punch Productions annonce que Ghost of Yōtei est gold. Le développement est terminé, le jeu va pouvoir être gravé sur Blu-ray en amont de la distribution de l'édition physique et le studio va désormais se concentrer sur un inévitable patch day one. Pour rappel, un mode multijoueur Legends a été annoncé et sortira après le lancement du jeu.

Ghost of Y?tei Gold

Quand sortira Ghost of Yōtei ?

La date de sortie de Ghost of Yōtei est fixée au 2 octobre 2025 sur PS5, vous pouvez le précommander à partir de 61,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

