Ghost of Tsushima: Director's Cut, encore davantage de difficulté en mode Survie et plus avec la mise à jour 2.17

Sucker Punch Productions n'en a pas encore tout à fait fini avec Ghost of Tsushima: Director's Cut. Après avoir déployé une mise à jour 2.15 marquant surtout l'ajout d'objets cosmétiques en lien avec Horizon Forbidden West, il a cette semaine lancé un patch 2.17 intéressant, et pas seulement pour les correctifs techniques. Cette nouvelle version du logiciel introduit une nouvelle option Mode personnalisé pour le niveau de difficulté Platine dans le mode Survie de Ghost of Tsushima Legends, le multijoueur actuellement offert via le PlayStation Plus. Les plus acharnés auront donc encore davantage de défis à relever s'ils veulent activer tous les modificateurs possibles.

Le changelog complet de la mise à jour 2.17 est lisible ci-dessous.

Ajout de l'option d'accessibilité Effet de bombe aveuglante sombre. Ceci passe la couleur des effets d'écran de la bombe aveuglante au noir (cette option s'applique au mode Legends et à la campagne solo).

Modification du comportement du hwacha pour qu'il ne cible pas automatiquement les joueurs dès leur apparition.

Les assassins ont désormais moins de chances d'être ciblés par les ennemis en pleine Disparition enchaînée Ajout d'un nouvel objectif Compléter le groupe : Purifier des objets maudits.

Correction d'un bug qui débloquait des exploits en terminant une mission Platine à la place d'une mission Cauchemar.

Le modificateur de monde de la vague 12 dans Le sang et l'acier a été remplacé par des nuages toxiques.

Résolution d'un problème rare qui empêchait les modificateurs de monde de s'associer.

Correctifs de localisation. Ajout d'une nouvelle option Mode personnalisé pour le niveau de difficulté Platine dans le mode Survie. Ceci permet aux joueurs d'activer jusqu'à quatre préréglages de modificateurs de difficulté, ainsi que la possibilité d'avoir jusqu'à trois modifications Cauchemar dans la partie. Vous pourrez ainsi créer votre propre expérience Cauchemar. Vous voulez que des hwachas ? C'est possible !

Tout comme pour le mode Photo, le matchmaking est désactivé dans le Mode personnalisé, mais peut être sélectionné comme un nouvel objectif Compléter le groupe.

Suite aux demandes de joueurs recherchant un niveau de difficulté encore plus élevé, il est également possible d'activer toutes les options ci-dessus dans une partie unique. Seules les Légendes les plus coriaces pourront vaincre chaque vague et terminer les objectifs bonus avec tous les modificateurs de difficulté et dangers. Mises à jour du système de fabrication En renouvelant les propriétés d'équipements, l'option Conserver les propriétés a été remplacée par Augmenter les propriétés. Ceci permet d'obtenir des statistiques maximum sur vos équipements sans avoir à utiliser de RNG. Modification des renouvellements de propriétés. L'efficacité des statistiques ne diminuera jamais Ajout de la possibilité de renouveler des atouts et statistiques verrouillés sur l'équipement à 120 ki pour un coût supplémentaire d'un équipement purifié par renouvellement.

Ghost of Tsushima: Director's Cut est actuellement disponible à partir de 59,99 € chez Micromania.

