Ghost of Tsushima: Director's Cut, du contenu Horizon Forbidden West à débloquer grâce à la mise à jour 2.15

Depuis son lancement, Ghost of Tsushima: Director's Cut avait surtout eu droit à des mises à jour techniques. Son correctif 2.15 fait dans la nouveauté en apportant deux petites choses qui vont ravir la communauté. D'un côté, il y a une difficulté Platine dans le mode Survie du multijoueur Legends, permettant d'avoir plus de chances de remporter des objets de meilleur niveau. Et en clin d'œil à la sortie prochaine de Horizon Forbidden West, une quête inspirée du jeu a été ajoutée à l'Île d'Iki, et la terminer débloque une tenue rappelant Aloy.



Le changelog du patch 2.15 est lisible ci-dessous.

Correctif 2.15 Le correctif 2.15 (2.015.000 sur PS5) pour Ghost of Tsushima Director's Cut sortira est maintenant disponible. Il permet d'accéder au Sanctuaire prohibé sur l'île d'Iki et inclut également des mises à jour et des modifications d'équilibrage pour Ghost of Tsushima: Legends. Le correctif 2.15 inclut les modifications suivantes : Campagne solo Le Sanctuaire prohibé se trouve désormais au nord de l'île d'Iki. Interagissez avec lui et résolvez l'énigme pour remporter une amure créée en collaboration avec nos amis de chez Guerrilla Games. Ghost of Tsushima: Legends Ajout d'un niveau de difficulté Platine dans le mode Survie. Il s'agit d'un mode classique, sans modification hebdomadaire de type Cauchemar, mais dont la difficulté est supérieure à celle du niveau Or, avec de meilleures récompenses et une chance accrue de remporter des équipements de haut-niveau.

Ajout du bouton Bloquer dans l'onglet Social du menu pause. Les joueurs pourront ainsi ajouter directement à la liste PlayStation intégrée des joueurs bloqués toute personne à laquelle ils ont été associés, mais avec laquelle ils ne souhaitent plus jouer à l'avenir.

Résolution d'un problème qui entraînait de légères saccades en phase de jeu. Un correctif supplémentaire est prévu pour le mois prochain, il portera principalement sur des correctifs et des améliorations de Legends.

