Ghost of Tsushima: Legends, Sucker Punch dévoile un mode multijoueur folklorique à l'ambiance bien sombre

Alors que les joueurs ont déjà pour certains la PS5 dans le viseur, certains passent encore du bon temps sur son aînée, qui a eu droit le mois dernier à l'une de ses dernières exclusivités majeures, Ghost of Tsushima, dont le succès a déjà pu être constaté. Si Sucker Punch continue de chouchouter son bébé avec des mises à jour, le studio avait en plus une grosse surprise en réserve, plutôt inattendue et qui se nomme Ghost of Tsushima: Legends.

Cette nouvelle expérience de jeu est tout simplement un mode multijoueur que les joueurs de Ghost of Tsushima pourront expérimenter sans frais supplémentaires dès cet automne, comme nous l'apprend un article publié sur le PlayStation Blog. Ici, pas de Jin Sakai, mais quatre guerriers issus des légendes de l'île pour tout autant de classes dotées de compétences uniques (Samouraï, Chasseur, Ronin et Assassin), avec une ambiance visuelle mystique et fantastique bien loin du monde ouvert du jeu de base. Le folklore japonais va donc être le nouveau terrain de jeu des développeurs et des joueurs, qui pourront se réunir en équipe de 2 à 4 membres en matchmaking en ligne (un abonnement PS+ sera requis) afin d'effectuer des missions à la difficulté progressive, reprenant le système de combat de l'aventure en y ajoutant un peu de magie. Vous pourrez donc combattre des Oni ou tenter de survivre à des vagues d'ennemis ensemble, voire même prendre part à un Raid à quatre joueurs qui sera mis à disposition après la sortie et nous enverra « dans un tout nouveau royaume pour affronter un ennemi aussi terrifiant que brutal ».

Davantage d'informations seront dévoilées d'ici le lancement de Ghost of Tsushima: Legends. En attendant, le jeu est vendu 56,99 € sur Amazon.

