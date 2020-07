Ghost of Tsushima : un mélange de beauté et violence en guise de bande-annonce de lancement

En fin de semaine, Sony Interactive Entertainment et Sucker Punch vont enfin délivrer Ghost of Tsushima au monde entier, la dernière grosse exclusivité first part destinée à la PS4. Afin de donner envie une dernière fois avant que les tests ne sortent, la bande-annonce de lancement vient donc d'être diffusée, assez courte, mais délivrant néanmoins toutes les promesses de ce monde ouvert qui nous plongera en pleine invasion mongole de cette île paradisiaque.

Entre les magnifiques paysages aux teintes variées, couplés à des conditions météorologiques changeantes, nous en prenons clairement plein la vue. Outre cette beauté, les différentes options de gameplay dont dispose Jin se montrent tour à tour, alors qu'il déclare devoir renier ses principes moraux pour venir à bout des envahisseurs.

Jin Sakai doit s'affranchir de la tradition samouraï et emprunter une nouvelle voie, celle du Fantôme, pour mener une guerre peu conventionnelle afin de libérer Tsushima.

Pour découvrir le fin de mot de l'histoire, encore un peu de patience, Ghost of Tsushima sera lancé le 17 juillet en exclusivité sur PS4. Et si vous souhaitez vous immerger dans le jeu à la manière d'un film d'antan, un mode noir et blanc Kurosawa sera disponible.

