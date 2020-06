Ghostrunner : une nouvelle bande-annonce de gameplay énergique entre réalité et monde virtuel pour le jeu cyberpunk

Le Future Games Show 2020 nous a permis de découvrir un nouvel aperçu de Ghostrunner, le « FPP slasher hardcore » cyberpunk de One More Level qui nous fera incarner un cyber-guerrier équipé d'un sabre et évoluant aussi bien dans le monde réel que dans le domaine du virtuel, devant lutter contre le Maître des Clés.

Cette nouvelle bande-annonce toujours aussi énergique entraîne notre personnage sur les toits de Dharma City, une métropole urbaine qui sera notre terrain de jeu, mais aussi le Cybervoid, son pendant numérique. Dans cette version alternative, il sera nécessaire de faire usage de nos capacités de hack et autres capacités apprises dans un dojo virtuel. De nouveaux ennemis sont au passage introduits, à savoir des tueurs à gage équipés de boucliers et qu'il faudra contourner pour les exécuter d'un bon coup dans le dos, mais aussi des drones dont l'explosion après leur neutralisation pourra nous aider à gérer les masses hostiles. Il faudra aussi faire attention aux rayons d'énergie des Wavers, des robots bipèdes face auxquels la verticalité des environnements sera notre alliée. Nous également compter sur deux capacités bien utiles, Tempest et Blink, pour repousser et tuer en un instant nos opposants.

Des visuels tout aussi alléchants que cette vidéo du jour sont à retrouver en page suivante. Ghostrunner est toujours attendu d'ici la fin de l'année sur PS4, Xbox One et PC, cette dernière plateforme ayant déjà accueilli une démo parue le mois dernier.

