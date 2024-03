Soulframe : un drôle d'ours et un peu de gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Lors de la TennoCon 2022, Digital Extremes dévoilait son nouveau projet, un Action-MMORPG free-to-play répondant au nom de Soulframe, qui embrassera le genre de la fantasy et mettra la nature au premier plan. Nous avions eu de ces nouvelles l'été dernier avec une trentaine de minutes de gameplay fort prometteuses. C'est à l'occasion du Devstream 178 de Warframe diffusé depuis la PAX East 2024 que le directeur Geoff Crookes a donné des nouvelles du jeu, qui est actuellement au tout début de sa phase d'alpha fermée (« very early early closed alpha »), une build appelée Preludes à laquelle certains chanceux ont accès depuis décembre, évidemment uniquement sur PC.

Eh bien, sachez que le but de l'équipe est de permettre à toujours plus de joueurs d'accéder à Soulframe: Preludes tout au long de l'année 2024 et qu'un pack fondateur sera même proposé si vous souhaitez soutenir le projet. Actuellement, environ 2 500 clés sont envoyées par semaine, ce qui n'est pas rien. La nouvelle bande-annonce sert ainsi à mettre en avant ce qui est actuellement disponible dans la build proposée et se conclue de manière amusante avec un ours, qui comme l'a fait remarquer Rebecca Ford avec humour est un coup risqué depuis Baldur's Gate 3. Elle introduit notamment un arc Fae utilisant la magie.

Au passage si vous aviez adoré la chanson présente dans le précédent trailer, Rivers of Dendria, elle avait été mise en ligne avec ses quelques paroles, un vrai régal !

Pour le moment, aucune plateforme de lancement pour Soulframe n'a été précisée, malgré la build Preludes jouable sur PC.