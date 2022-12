Goat Simulator 3 fête Noël et Hanouka avec la mise à jour Mandatory Holiday

Lancé le mois dernier et suite du premier volet, Goat Simulator 3 permet encore une fois d'incarner une chèvre et de faire un peu n'importe quoi sur une carte en monde ouvert remplie de détails amusants, d'énigmes loufoques et d'easter eggs. Mais ici, ce n'est pas Pâques que les développeurs fêtent, mais bien Noël et Hanouka.

Coffee Stain lance en effet aujourd'hui The Mandatory Holiday Update, une mise à jour gratuite pour Goat Simulator 3 qui rajoute des objets festifs et hivernaux dans les rues de San Angora, voici ce que peuvent découvrir les joueurs :

Un bonnet de Père Noël : cela vous donnera la possibilité de faire tomber de la neige, uniquement autour de vous.

: cela vous donnera la possibilité de faire tomber de la neige, uniquement autour de vous. Un bonnet de lutin du Père Noël : donnez aux chèvres le pouvoir de jeter des boules de neige ! Construisez un bonhomme de neige en jetant plusieurs boules de neige au sol.

: donnez aux chèvres le pouvoir de jeter des boules de neige ! Construisez un bonhomme de neige en jetant plusieurs boules de neige au sol. Une tunique de lutin et des chaussures de lutin : complétez le look des assistants du Père Noël.

: complétez le look des assistants du Père Noël. Une hotte et un traineau : lancez du papier cadeau pour emballer les objets et PNJ à proximité.

: lancez du papier cadeau pour emballer les objets et PNJ à proximité. Un pistolet à guirlandes lumineuses : décorez autour de vous en plaçant des lumières de Noël (presque) partout !

: décorez autour de vous en plaçant des lumières de Noël (presque) partout ! Une couronne de chandelles : célébrez les fêtes de fin d'année à la suédoise !

: célébrez les fêtes de fin d'année à la suédoise ! Un pull de Noël : parce que même des chèvres ont besoin de pulls moches de Noël.

: parce que même des chèvres ont besoin de pulls moches de Noël. Des cornes Menorah : joyeux Hanouka !

Vous pouvez retrouver une bande-annonce de cette Mandatory Holiday Update ci-dessus, ainsi que Goat Simulator 3 Goat-in-a-box Edition à 69,99 € sur Amazon.