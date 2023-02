God of War Ragnarök atteint les 11 millions de ventes

La franchise God of War a eu droit à excellent reboot en 2018, Kratos voyageant de la Grèce antique vers les royaumes scandinaves du nord de l'Europe pour une aventure poignante aux côtés de son fils Atreus. Un jeu qui a cartonné sur PlayStation 4 puis sur PC, avec 23 millions de ventes, et sa suite compte bien faire de même.

Une semaine après son lancement, en novembre dernier, God of War Ragnarök comptait déjà 5,1 millions de copies vendues. Aujourd'hui, Santa Monica Studio annonce que God of War Ragnarök s'est écoulé à 11 millions d'exemplaires, sur PS4 et PS5. Le succès est au rendez-vous, mais les développeurs n'oublient pas de remercier les joueurs :

Nous sommes incroyablement honorés que God of War Ragnarök se soit officiellement vendu à 11 millions d'exemplaires ! Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de nos fans, alors merci d'avoir fait ce voyage avec nous !

Avec un tel succès commercial, et critique, il ne serait pas étonnant de voir Kratos revenir dans un nouveau volet dans les prochaines années. D'ici là, vous pouvez retrouver God of War Ragnarök à 69,99 € sur Amazon.

