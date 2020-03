Good Job : un jeu quelque peu loufoque s'invite sur Switch

Nintendo a déployé un tout nouveau jeu pour la Switch : Good Job ! Dans cette aventure complètement déjantée, nous incarnerons l’enfant d’un PDG d’une grande entreprise. Notre but au sein de la firme est de découvrir et montrer au paternel que nous sommes capables de gérer la société en réalisant de nombreuses petites missions rapidement, vraiment très rapidement, sans nous soucier réellement de la santé des employés et des fondations de l'entreprise. Pourquoi passer par une porte quand nous pouvons détruire le mur ? Chaque étage de la tour propose des mini-jeux différents ; jouer en coopération pour parvenir à nos fins est fortement conseillé.

Dans Good Job, chacune des tâches effectuées sera évaluée en prenant compte de l’ampleur des dégâts et du temps qu’il nous aura fallu pour réaliser nos objectifs.

Lancez-vous dans une entreprise rocambolesque afin de devenir le nouveau PDG de la firme de papa dans Good Job! sur Nintendo Switch ! Ensemble, avec un ami, prenez petit à petit du galon en réalisant une multitude de tâches loufoques allant de la construction d'un jardin zen à la livraison de cubes de glu ! Après avoir réalisé une tâche, vos performances seront évaluées en prenant en compte l'ampleur des dégâts que vous aurez causés et le temps qu'il vous aura fallu pour accomplir l'objectif. Utiliser une lance à incendie comme jetpack ou pour catapulter des colis au loin est certes un moyen très rapide d'arriver à ses fins, mais le mobilier risque de le sentir passer ! Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas trop pour la facture, papa s'occupe de tout... Vous avez besoin d'aide pour nettoyer la piscine ? Passez donc un Joy-Con* à un ami quand le besoin s'en fait sentir pour qu'il vienne vous prêter main-forte. Deux paires de mains valent définitivement mieux qu'une... à condition que vous ne vous marchiez pas sur les pieds !

Good Job est disponible pour la somme de 19,99 € sur le Nintendo eShop.