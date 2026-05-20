(DOSSIER] Google I/O 2026, Avec Universal Cart, Google prépare le commerce agentique

Après avoir présenté une Recherche plus conversationnelle et un Gemini plus agentique, Google applique désormais la même logique au shopping. Lors de la Google I/O 2026, le groupe a dévoilé Universal Cart, un panier universel pensé pour fonctionner à travers plusieurs services de son écosystème. L’idée est simple, transformer le panier d’achat en assistant intelligent, capable de suivre vos envies et de vous aider à passer plus facilement à l’achat.

Le commerce agentique, c’est le shopping en ligne confié à des agents IA capables de chercher, comparer et agir à la place de l’utilisateur, dans un cadre défini à l’avance.

Universal Cart doit permettre d’ajouter des articles depuis la Recherche Google ou l’application Gemini. Plus tard, Google prévoit aussi de l’intégrer à YouTube et Gmail. L’utilisateur pourrait donc repérer un produit dans un résultat de recherche, en discuter avec Gemini, le retrouver plus tard depuis une vidéo ou un mail, puis centraliser ces éléments dans un même panier. Le shopping ne serait plus limité à une boutique ou à une page produit, il deviendrait une expérience continue à travers les services Google.





Ce changement peut sembler pratique, mais il est surtout stratégique. Google ne veut plus seulement afficher des résultats marchands ou rediriger vers des sites de commerce. Avec Universal Cart, le groupe veut devenir un intermédiaire plus actif entre l’utilisateur, les marchands et le paiement. Le panier devient le point de rencontre entre la recherche, la recommandation, l’IA et l’acte d’achat.

Le fonctionnement annoncé va plus loin qu’une simple liste de produits. Dès qu’un article est ajouté au panier, Universal Cart peut travailler en arrière-plan. Il peut rechercher des offres, surveiller les baisses de prix, analyser l’historique tarifaire ou prévenir l’utilisateur lorsqu’un produit revient en stock. Le panier ne sert donc plus seulement à garder des articles de côté, il commence à agir comme un agent de veille commerciale.

Pour l’utilisateur, le bénéfice est immédiat. Acheter un casque audio, une carte graphique, une console, un jeu, un vêtement ou un produit du quotidien implique souvent de comparer plusieurs marchands, de vérifier les prix et d’attendre une promotion. Universal Cart veut automatiser une partie de cette surveillance. L’IA prend en charge la partie fastidieuse du shopping, celle qui consiste à regarder si une meilleure offre apparaît.





Google explique aussi que ce panier s’appuie sur ses modèles Gemini. Cela signifie qu’il devrait s’améliorer à mesure que les modèles progressent. L’objectif n’est pas seulement de stocker des produits, mais de comprendre le contexte d’achat. Plus Gemini comprend les besoins, les préférences et les contraintes de l’utilisateur, plus Universal Cart peut devenir pertinent dans ses suggestions.