[DOSSIER] Google vs Meta, la guerre des lunettes IA est officiellement lancée, et elle s’annonce stratégique

Après avoir fait de Gemini le fil rouge de sa Google I/O 2026, Google a confirmé une autre ambition majeure. Le groupe veut revenir dans les lunettes connectées, mais avec une stratégie très différente de celle des Google Glass. Cette fois, Google ne mise pas seulement sur un produit, mais sur un écosystème complet autour d’Android XR, de Gemini et de plusieurs partenaires.

Ce choix est important. Face aux Ray-Ban Meta, qui ont déjà installé l’idée de lunettes capables de prendre des photos, filmer, écouter de la musique et interagir avec une IA, Google ne peut plus se contenter d’observer le marché. La bataille des lunettes intelligentes entre désormais dans une nouvelle phase, celle des assistants visuels portés directement sur le visage.

Samsung au matériel, les marques de lunettes au style

La stratégie de Google repose sur une répartition assez claire des rôles. Samsung apparaît comme le partenaire technologique central pour la partie matérielle, tandis que Gentle Monster et Warby Parker apportent leur savoir-faire sur le design, les montures et l’acceptation du produit comme véritable accessoire du quotidien. C’est un point décisif, car une paire de lunettes connectées ne peut pas seulement être efficace, elle doit aussi être portée sans gêne dans la rue.

Cette approche tranche avec l’image très technologique des anciennes Google Glass. Google semble avoir retenu une leçon simple, les lunettes intelligentes doivent d’abord ressembler à des lunettes. Le succès d’un tel produit dépend autant de son apparence que de ses fonctions, surtout lorsque la caméra, les micros et l’IA sont placés au niveau du visage.

Qualcomm complète l’écosystème Android XR

Android XR ne repose pas uniquement sur Google et Samsung. Qualcomm joue aussi un rôle important dans cette nouvelle plateforme, avec ses puces Snapdragon XR déjà pensées pour les casques et lunettes de réalité étendue. Cette présence renforce l’idée d’un écosystème ouvert, où plusieurs fabricants peuvent s’appuyer sur une base commune plutôt que sur une solution totalement fermée.

C’est l’un des grands contrastes avec l’approche d’Apple et de son Vision Pro. Google cherche à reproduire dans la XR une logique proche de celle d’Android sur smartphone, avec un système d’exploitation commun, des partenaires matériels, des développeurs et des services intégrés. La riposte à Meta ne passe donc pas seulement par une paire de lunettes, mais par une plateforme capable d’alimenter plusieurs formats d’appareils.





Deux familles de lunettes pour deux usages

La stratégie de Google repose aussi sur deux grandes catégories de produits. D’un côté, des lunettes IA sans écran, pensées pour l’assistance vocale, les appels, la musique, la photo et l’interaction avec Gemini. De l’autre, des lunettes avec affichage intégré, capables de faire apparaître certaines informations directement dans le champ de vision. Cette séparation permet à Google de viser à la fois le marché des lunettes intelligentes simples et celui de l’affichage augmenté plus ambitieux.

Les premières lunettes se rapprochent donc du concept des Ray-Ban Meta. Elles embarquent des caméras, des micros et des haut-parleurs, avec l’objectif de permettre une interaction naturelle avec Gemini. L’utilisateur peut poser une question sur ce qu’il voit, demander une aide contextuelle, prendre une photo ou conserver une information sans sortir son smartphone. L’idée n’est pas encore de remplacer un casque de réalité augmentée, mais de rendre l’IA disponible dans les gestes du quotidien.

Gemini devient le vrai moteur des lunettes

La différence majeure avec les anciennes tentatives de lunettes connectées tient à l’IA. Les Google Glass arrivaient trop tôt, dans un monde où l’assistant vocal restait limité et où l’usage social d’une caméra portée sur le visage posait déjà problème. En 2026, Google veut faire de Gemini le cœur de l’expérience. Les lunettes ne sont plus seulement un écran ou une caméra, elles deviennent une interface directe avec l’intelligence artificielle.

La multimodalité change aussi la donne. Gemini peut voir, entendre et comprendre le contexte avec plus de finesse qu’un assistant vocal classique. Une paire de lunettes peut donc aider à traduire une conversation, retenir une information vue dans la rue, ajouter un rendez-vous dans Calendar, créer une liste dans Keep ou répondre à une question liée à l’environnement immédiat. Cette utilité immédiate est précisément ce qui manquait aux Google Glass, qui donnaient parfois l’impression d’un concept en avance sur ses usages.

Une réponse directe aux Ray-Ban Meta

Les Ray-Ban Meta ont montré qu’il existait un vrai marché pour des lunettes connectées plus discrètes que les anciens prototypes futuristes. Leur force tient à leur design familier, à leur simplicité et à leur intégration avec les services de Meta. Leur réussite a surtout démontré qu’un produit porté sur le visage devait d’abord ressembler à une paire de lunettes avant de ressembler à un gadget technologique.

Google semble avoir bien compris cette leçon. Avec Samsung, Warby Parker et Gentle Monster, le groupe veut éviter l’image du prototype de laboratoire et proposer des lunettes plus proches d’un accessoire classique. Pour concurrencer Meta et EssilorLuxottica, Google doit rendre la technologie suffisamment discrète pour ne pas devenir un frein social.