[DOSSIER] Google I/O 2026, Google Search devient un assistant IA capable d’agir à votre place

Pendant des années, chercher sur Google revenait à taper quelques mots-clés, parcourir une liste de liens, puis ouvrir plusieurs pages pour trouver la bonne réponse. La Google I/O 2026 confirme que cette époque n’est pas terminée, mais qu’elle évolue rapidement. Avec un nouveau champ de recherche intelligent optimisé par l’IA, Google veut transformer Search en véritable assistant capable de comprendre des demandes plus longues, plus naturelles et plus complexes.

Ce changement est l’un des plus importants de la conférence. Google présente cette évolution comme la plus grande refonte de son champ de recherche depuis plus de 25 ans. L’utilisateur peut formuler une demande avec du texte, des images, des fichiers, des vidéos ou même des onglets Chrome. La recherche devient moins une suite de mots-clés qu’une conversation avec un moteur capable de comprendre le contexte.





Ce virage ne signifie pas que les liens classiques disparaissent. Google affirme que la Recherche continuera de proposer une variété de résultats, comme aujourd’hui. Mais l’équilibre change. Le moteur ne veut plus seulement vous envoyer vers le web, il veut aussi comprendre votre demande, organiser les réponses et vous accompagner dans la suite de votre recherche.

Cette transformation repose en grande partie sur le Mode IA, qui s’appuie désormais sur Gemini 3.5 Flash. Ce modèle devient le moteur par défaut de cette expérience dans les pays où elle est disponible. Il faut toutefois préciser que le Mode IA n’est pas encore disponible en France, même si les annonces montrent clairement la direction prise par Google.

Google indique que le Mode IA a dépassé le milliard d’utilisateurs actifs mensuels un an après son lancement, avec une adoption qui a plus que doublé chaque trimestre depuis son introduction. Ces chiffres montrent que Google ne teste plus l’IA dans un coin de son moteur, il prépare une transformation profonde de son produit le plus stratégique.

L’expérience doit aussi permettre de continuer plus facilement une conversation depuis un Aperçu IA. L’utilisateur pourra poser une question complémentaire, conserver le contexte et obtenir des liens plus pertinents au fil de l’échange. Là encore, cette expérience est annoncée comme disponible dans le monde entier sur ordinateur et mobile, mais pas en France pour le moment. Le message reste néanmoins clair, la recherche devient progressivement un dialogue.

Le nouveau champ de recherche intelligent ne se contente pas d’attendre que l’utilisateur écrive une question parfaite. Il s’agrandit de manière dynamique pour laisser plus de place à une requête détaillée et peut proposer des suggestions basées sur l’IA. L’objectif est d’aider l’utilisateur à formuler ce qu’il cherche, même quand sa demande est complexe ou difficile à résumer en quelques mots.





C’est une évolution importante, car beaucoup de recherches ne commencent pas avec une question très claire. On peut vouloir comparer plusieurs produits, comprendre une panne, préparer un voyage, choisir une configuration PC ou vérifier une information technique. Dans ce nouveau Search, Google veut accompagner la réflexion dès la formulation de la demande.

Pour le grand public, cela peut rendre la recherche plus simple. Pour les utilisateurs avancés, cela peut aussi permettre d’aller plus loin en une seule requête. Mais cette logique renforce aussi la place centrale de Google. Plus le moteur comprend l’intention en amont, plus il devient l’intermédiaire principal entre l’utilisateur et l’information.