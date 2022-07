Gran Turismo 7 : une mise à jour 1.19 en approche, encore 3 voitures inédites teasées

Gran Turismo 7 tient son rythme d'une mise à jour de contenu par mois depuis son lancement. Après avoir ajouté 3 véhicules et un circuit en juin, Polyphony Digital va remettre le couvert la semaine prochaine, avec au moins le même nombre de voitures en plus dans le garage.

Le producteur Kazunori Yamauchi vient en effet de confirmer via son classique jeu de silhouette qu'un patch et 3 bolides débarqueront dans GT7 d'ici la fin du mois. Il a néanmoins un peu changé d'approche : la révolution est en marche, ce ne sont plus des vues de côté qui sont montrées, mais des ombres négatives avec des angles plus originaux.

Traxion et la communauté semblent convaincus que celle d'en bas à gauche est la Nissan Skylin Super Silhouette KDR30. Pour les 2 autres, ils ne sont pas encore certains, mais une partie voie les contours de la Porsche 918 Spyder et d'un bolide ancien de l'allure de la Maserati A6GCS/53. Nous serons fixés sur l'identité de ces voitures la semaine prochaine grâce au changelog de la version 1.19.

D'ici là, Gran Turismo 7 est disponible

