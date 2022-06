Gran Turismo 7 : un nouveau circuit et 3 véhicules gratuits grâce à la mise à jour 1.17

Kazunori Yamauchi nous avait promis une nouvelle mise à jour de contenu gratuite pour Gran Turismo 7 pour cette semaine. Il ne nous avait pas menti, car Polyphony Digital vient de déployer une mise à jour 1.17 qui sera téléchargeable à partir du 23 juin sur PS4 et PS5, et qui ajoutera comme prévu 3 véhicules.

La communauté avait vu juste dans le jeu d'ombre des développeurs : il s'agit bien de la Ford 1932 et des Suzuki V6 Escudo Pikes Pike Special '98 et Vision Gran Turismo (version Gr.3). Le patch ne se contente pas de cela, car il amène au passage le circuit étasunien Watkins Glen International, ainsi que des menus inédits au café.

Voici une liste du contenu de la mise à jour 1.17 :

1. Trois nouvelles voitures, dont un nouveau « hot-rod » rare et des monstres de la route légendaires, ont été ajoutées :

Ford 1932 Ford Roadster ;

SUZUKI V6 Escudo Pikes Peak Special '98 ;

SUZUKI Vision Gran Turismo (version Gr.3).

2. Le circuit Watkins Glen International a été ajouté

Longueur totale : 5 423 m, Dénivelé : 41 m, Nombre de virages : 11, Plus longue ligne droite : 560 m.

Le circuit Watkins Glen International a été ajouté aux lieux du jeu. Deux tracés sont disponibles : Watkins Glen - Parcours long et Watkins Glen - Parcours court.

Situé à environ 418 km au nord-ouest de New York, Watkins Glen International se trouve presque au centre de l'État de New York. Construit en 1956 dans une zone montagneuse en pleine nature, ce circuit routier possède une longue histoire. Alternant les virages à allure moyenne et rapide, la première moitié du circuit se traverse à grande vitesse. La deuxième partie emprunte un parcours plus technique ponctué de virages serrés. En plus des nombreuses montées et descentes, l'étroitesse du circuit rend cet environnement idéal pour des affrontements captivants en course. L'un des passages les plus marquants du circuit se situe sur la section de la ligne droite à la chicane rapide, qui débouche sur la « Boucle extérieure » inclinée, virant à droite. La différence entre le « Parcours long » et le « Parcours court » est la section en forme de botte (Boot), absente du tracé court.

3. Des menus supplémentaires ont été ajoutés au café

Ces menus supplémentaires proposent de nouvelles tâches pour collectionneurs axées sur une multitude de thèmes. Tous les joueurs ayant atteint la fin du jeu avec un certain niveau de collectionneur pourront y accéder.

Les trois menus supplémentaires suivants ont été ajoutés dans la mise à jour 1.17 :

Collection : Toyota 86 est disponible au niveau de collectionneur 20 ;

Collection : Honda Type R est disponible au niveau de collectionneur 20 ;

Collection : moteur rotatif est disponible au niveau de collectionneur 32.

De nouveaux éléments seront ajoutés dans de prochaines mises à jour.

4. Watkins Glen International a été sélectionné pour rejoindre Scapes.

Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous continuerez à apprécier Gran Turismo 7 !