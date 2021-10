Gran Turismo 7 : le retour haptique et les sensations de conduite loués par un nouveau trailer

Il est déjà venu l'heure d'une nouvelle vidéo dans les coulisses du développement de Gran Turismo 7. Cette séquence de la série Zero to Sixty baptisée Pilote est diffusée tout juste 2 petits jours après celle où Kazunori Yamauchi nous vantait la diversité du garage de ce futur épisode.

Cette fois, le directeur de Polyphony Digital évoque les sensations ressenties au volant lors d'une conduite réelle et comment elles seront retranscrites dans l'expérience. Le retour haptique nous fera en effet ressentir les vibrations du moteur et des véhicules environnants, ce qui n'est pas une grande nouvelle vu que les apports de la PlayStation 5 et de la DualSense à cette expérience ont été confirmés il y a longtemps. La vidéo est surtout là pour découvrir quelques scènes et probablement voitures inédites.

Gran Turismo 7 est depuis peu daté au 4 mars 2022 sur PS4 et PS5, nous avons donc encore le temps pour en apprendre plus à son sujet. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

