Gran Turismo 7 sera une sorte de retour aux sources

Ce qui est à souhaiter surtout c’est que l’on retrouve la maniabilité du Gran turismo que l’on connaissait sur le 3 ou le 4...depuis les opus PS3 et surtout PS4, je sais pas à la manette, et je dis bien à la manette, la conduite me paraissait totalement insipide ! Très arcade, pas la sensation du "grip", encéphalogramme plat, j’exagère à peine. Ce qui n’était pas logique car sans être une simulation pure et dure, les Gran turismo offrait de belles sensations, loin d’un titre purement arcade...

Bref j’attends personnellement avec une certaine impatience ce "retour aux sources", même si je reste plutôt méfiant...Yamauchi est trop dans ses charentaises depuis au moins 10 ans, la série ronronne à tous les étages, même au delà de la conduite...(l’IA toujours aussi lamentable, pas de mode story en solo pour se motiver un peu mais Toujours ces sempiternels permis etc)...

Y’a du boulot !



Edit: la démo PS5 était plutôt encourageante déjà rien qu’en terme de réalisation, reconnaissons le.