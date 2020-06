Gran Turismo 7 : temps de chargement réduits, audio 3D, DualSense, la puissance de la PS5 sera pleinement utilisée

Gran Turismo 7 sera forcément l'un des fers de lance de la PlayStation 5. Ses qualités graphiques ont d'ailleurs marqué la présentation Le Futur du Jeu Vidéo de la semaine dernière, mais les détails sur son gameplay ou ses fonctionnalités sont encore très maigres. C'est donc avec grand intérêt que nous découvrons des propos tenus par le vice-président exécutif de PlayStation, Simon Rutter, dans les colonnes de The Guardian.

Il précise ainsi que GT7 utilisera pleinement les spécificités de la PS5, du SSD permettant de quasiment supprimer les temps de chargement aux fonctionnalités de la DualSense en passant par l'audio 3D.

Gran Turismo 7 va bénéficier de presque toutes les améliorations technologiques que nous avons sur PS5. Les temps de chargement seront réduits à à peu près rien par rapport à ce qu'ils ont été dans le passé. Assis dans le cockpit, l'audio 3D vous permet d'entendre le rugissement tonitruant d'une Ferrari derrière vous ou devant vous, et vous pouvez reconnaître la différence entre cela et le bruit du moteur d'une Maserati. Au volant de la voiture, à l'aide de la manette DualSense, vous aurez une sensation différente dans vos mains, selon que ce soit de l'asphalte lisse et ondulé d'une piste de course, ou avec une piste de gravier à la sensation rugueuse. Appuyer sur un accélérateur doux sera très différent de presser sur une pédale de frein rigide ou de changer de vitesse.