Gran Turismo 7 : une bande-annonce intéressante dévoilée, de nouvelles voitures et le retour d'un circuit découverts par les fans

Polyphony Digital vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Gran Turismo 7. Cette séquence façon behind the scenes dénommée Zero to Sixty - La Ligne de Départ nous permet d'entendre le directeur Kazunori Yamauchi nous parler de ses ambitions et de la manière dont son projet nous permettra de vivre la culture automobile.

Quelques scènes inédites sont visibles et les fans se sont forcément amusés à les décortiquer pour y découvrir d'éventuelles nouveautés pour le garage. Et ils n'ont pas été déçus. Les spécialistes de chez Traxion ont ainsi décelé la présence des Alpine A220 1986, Volkswagen Polo GTI ‘14, BMW M3 ‘89, Porsche Carrera RS (993) ‘96, Porsche Spyder type 550/1500RS ‘55, Porsche Carrera RS (964), Mercedes-AMG GT-R ‘17 et BMW 3.0 CSL (E9) ‘72 pour la première fois dans l'histoire série, et aussi le retour des Chaparral 2J et Chevrolet Corvette C4. Certaines sont visibles sur la piste, ou dans des représentations visuelles affichées derrière le créateur.

Un fan a même eu l'idée de reconstituer les traînées de lumière apparaissant autour de Kazunori Yamauchi, ce qui a permis de confirmer le retour d'un circuit apprécié Deep Forest Raceway. Décidément, les passionnés de bagnoles ont du talent.

Gran Turismo 7 est depuis peu daté au 4 mars 2022 sur PS4 et PS5 : il a encore le temps de nous en dire beaucoup sur son contenu. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

