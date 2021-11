Gran Turismo 7 : nouveau trailer rutilant pour les améliorations mécaniques des véhicules

Polyphony Digital n'en a toujours pas fini avec sa série de courtes vidéos commentées par Kazunori Yamauchi pour parler de Gran Turismo 7. Après une séquence dédiée au mode Scapes, c'est la personnalisation mécanique des véhicules qui est à l'honneur d'une bande-annonce.

Car oui, il ne sera pas que possible de jouer sur l'esthétique de nos bolides. Des parties des voitures pourront être modifiées pour améliorer leurs performances, et il y aura selon le directeur du développement plus d'éléments à changer que jamais pour les rendre uniques et compétitives. Puissance, poids, adhérence et bien d'autres facteurs évolueront ainsi au fil de nos personnalisations.

Gran Turismo 7 est depuis peu daté au 4 mars 2022 sur PS4 et PS5, nous avons donc encore le temps pour en apprendre plus à son sujet. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

