Gran Turismo 7 va faire de vous un vrai photographe automobile avec son mode Scapes, la preuve en vidéo

Et une vidéo de plus dans les coulisses de Gran Turismo 7, une ! Polyphony Digital continue de nous parler de son futur jeu de course avec une nouvelle vidéo d'à peine plus d'une minute, revenant sur un aspect de l'expérience. Après la personnalisation esthétique des véhicules ou les sensations de conduite, au tour d'un regard sur le mode Scapes.

Cette alternative au mode Photo introduit dans Gran Turismo Sport va faire son retour, pour nous permettre non pas de prendre des clichés en cours de partie, mais mettre en lumière nos bolides dans des scénographies originales. Le décor, l'angle de vue et bien des paramètres de mise en valeur peuvent être réglés, afin de capturer et partager nos voitures préférées comme un pro.

Gran Turismo 7 est depuis peu daté au 4 mars 2022 sur PS4 et PS5, nous avons donc encore le temps pour en apprendre plus à son sujet. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

