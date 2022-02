Gran Turismo 7 : des temps de chargement différents sur PS4 et PS5, Kazunori explique pourquoi

Gran Turismo 7 approche à grands pas et nous avons eu la chance d’assister à une table ronde où Kazunori Yamauchi, papa de la franchise, s’est exprimé sur différents points. L’un d’entre eux : les temps de chargement entre les éditions PS4 et PS5. Nous le savons, la nouvelle console de Sony Interactive Entertainment a un hardware survitaminé qui permet de lancer des productions en un claquement de doigts. Cependant, comme nous avons affaire à un jeu disponible sur l'ancienne et la nouvelle génération, certains se demandent si le chargement d’un circuit sera différent d’une plateforme à une autre.

La réponse est oui et le développeur a pris la parole pour le coup.

Cela prend un peu plus d’une minute sur PS4 parce qu’il faut charger une énorme quantité de données pour faire tourner un jeu de course de cette envergure, données qui sont stockées dans la mémoire de la console. Ce qui prend une seconde à charger sur PS5 prendrait plus de temps sur PS4. Cela a été un gros challenge de développer le jeu à la fois sur PS4 et PS5.

L’explication est logique, mais c’est toujours bon de savoir ce qui attend les joueurs PS4. Rappelons que la date de sortie de Gran Turismo 7 est fixée au 4 mars 2022.

