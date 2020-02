Gran Turismo Sport : 8,2 millions de joueurs, 41 milliards de kilomètres parcourus et autres gros chiffres

Ce week-end se tient le GT Sport World Tour 2020 de Sydney, en Australie, et le producteur Kazunori Yamauchi a profité de l'évènement pour partager quelques gros chiffres concernant Gran Turismo Sport, relayés par GTPlanet.

Nous apprenons ainsi que Gran Turismo Sport compte désormais 8,2 millions de joueurs, c'est 1,2 million de plus que l'année dernière à la même période, preuve que le jeu de course de Polyphony Digital attire encore de nouveaux pilotes virtuels, sans doute grâce à l'édition Spec II. Ces joueurs, ils ont joué pendant un total de 303 millions d'heures, parcourant plus de 41 milliards de kilomètres. C'est encore plus long qu'un aller-retour jusqu'à la sonde Voyager 2, lancée en 1977. 937 millions de courses ont été lancées, dont 32 millions en ligne, 81 millions de voitures ont été créées avec l'éditeur de livrées et 70 millions de photos ont été prises.

Gran Turismo Sport semble donc être un joli succès pour Sony et Polyphony Digital, la stratégie de publier régulièrement des mises à jour est payante.

