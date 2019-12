Gran Turismo Sport : Ford GT' 17, safety cars et nouveau circuit populaire avec la mise à jour 1.53

Pas un mois sans une mise à jour de Gran Turismo Sport, et ce ne sont pas les joueurs qui vont s'en plaindre.

Trois semaines après le patch 1.50 apportant un DLC payant avec Lewis Hamilton et encore et toujours des voitures additionnelles, place désormais à la mise à jour 1.53, qui sera déployée ce 18 décembre. Au programme, sept véhicules dont la Ford GT' 17 et deux safety cars, des défis, et surtout le très attendu circuit de Laguna Seca, preuve que Polyphony Digital fait tout pour répondre aux demandes de sa communauté.

Les 7 voitures suivantes, dont la Ford GT ’17 et plusieurs voitures de sécurité, seront ajoutées Ford GT '17 (N700)

Porsche 911 Carrera RS Club Sport (993) '95 (N300)

Toyota Crown Athlete G ’13 (N300)

Volkswagen Golf I GTI '83 (N100)

Toyota Crown Athlete G Safety Car (N300)

Renault Sport Mégane R.S. Trophy Safety Car (N300)

Dodge Charger SRT Hellcat Safety Car (N700) WeatherTech Raceway Laguna Seca sera ajouté WeatherTech Raceway Laguna Seca

Longueur totale : 3 602 m, dénivelé : 55 m, nombre de virages : 11, ligne droite la plus longue : 453,00 m WeatherTech Raceway Laguna Seca est un circuit de course situé à 100 kilomètres au sud de San Jose, au cœur de la Silicon Valley, dans le nord de la Californie. Un circuit technique aux nombreux virages moyens et lents, entouré d'étendues désertiques. Le sable qui vole sur la piste risque donc de compromettre l'adhérence. Les pilotes doivent ainsi garder un contrôle précis de leur vitesse, toute erreur d'appréciation se soldera par une sortie de piste ou un accident. Le dénivelé dynamique suit les contours du paysage et fait la spécificité du circuit, avec son célèbre Corkscrew, un virage en pente de 15 mètres. Laguna Seca garantit des sensations uniques. 7 nouvelles manches rejoignent la GT League Ligue de pilote débutant

2 manches ajoutées à "Lignée Z".

Ligue de pilote amateur

2 manches ajoutées au "Championnat Super Formula".

Ligue de pilote professionnel

2 manches ajoutées au "Défi moteur central"

Ligue endurance

1 manche ajoutée aux séries endurance Gr.1. prototype. D'autres fonctionnalités seront ajoutées SCAPES

"Laguna Seca – The Corkscrew!" rejoindra la section spéciale.

EXPÉRIENCE DU CIRCUIT

WeatherTech Raceway Laguna Seca sera ajouté à l'expérience du circuit.