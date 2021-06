Gran Turismo Sport : Thrustmaster dévoile son volant T-GT II officiel pour PS5 et PS4

Gran Turismo 7 n'arrivera pas avant l'année prochaine, sur PS5 et PS4, mais d'ici là, les joueurs continuent de s'amuser sur Gran Turismo Sports. Le jeu de course de Polyphony Digital est toujours apprécié et Thrustmaster le sait, il vient d'ailleurs de dévoiler un nouveau volant sous licence officielle, compatible PS4, mais également PlayStation 5 (et PC).

Il s'agit du premier volant officiel de Thrustmaster pour la nouvelle console de Sony. Le T-GT II, c'est son nom, est l'évolution du T-GT sorti il y a quatre ans, et qui a bénéficié de plus de 23 000 heures de conception en R&D d'après le constructeur, qui voulait améliorer la conception avec un niveau de précision et une durabilité accrus. Le volant embarque ainsi des systèmes Drift Curve Calculation T-DCC et Real Time Force-feedback T-RTF, sans oublier des composants AEC-Q.

Des noms barbares, certes, mais ces fonctionnalités améliorent le calcul en temps réel de la courbe du drift pour un meilleur maintien de la réactivité, du retour de force en temps réel grâce à un processeur embarqué ainsi que la longévité dans le temps. Un volant qui s'adresse donc aux joueurs éclairés et aux adeptes hardcore de la compétition automobile sur simulateur. D'ailleurs, le pédalier est lui aussi amélioré avec des composants « issus de l'industrie automobile européenne », notamment un nouveau ressort plus précis et durable sur la pédale de frein. Le T-GT II embarque également un moteur sans balais T-40VE, le retour de force T-DFB avec une meilleure perception sur l'axe du retour entre 30 et 100 Hz, sans oublier les autres fonctionnalités déjà présentes dans le premier T-GT :

T-LIN : système attribuant la force ressentie par le joueur de manière 100 % proportionnelle à celle générée par le jeu ;

: système attribuant la force ressentie par le joueur de manière 100 % proportionnelle à celle générée par le jeu ; T-F.O.C : technologie permettant au moteur réagit dynamiquement et rapidement aux demandes d'augmentation du couple, tout en réduisant les pertes de puissance ;

: technologie permettant au moteur réagit dynamiquement et rapidement aux demandes d'augmentation du couple, tout en réduisant les pertes de puissance ; T-MCE : système de refroidissement moteur réagissant dynamiquement et rapidement aux demandes d'augmentation du couple, tout en réduisant les pertes de puissance ;

: système de refroidissement moteur réagissant dynamiquement et rapidement aux demandes d'augmentation du couple, tout en réduisant les pertes de puissance ; T-TURBO : donnant la possibilité aux joueurs d'atteindre une puissance de crête de 400-watts ;

: donnant la possibilité aux joueurs d'atteindre une puissance de crête de 400-watts ; Roue GT officielle : Le volant en cuir véritable propose deux mini-joysticks et 4 sélections « on the fly » natifs dans Gran Turismo Sport : réglage du différentiel des freins, contrôle de l'antipatinage, mapping carburant et gestion du couple.

Bien évidemment, pour s'offrir cet accessoire, il faudra y mettre le prix. Thrustmaster affiche son T-GT II avec la Servo Base, la roue et les pédales à 749,99 €. Un pack avec la Servo Base et la roue sera proposé contre 649,99 €, tandis que la Servo Base seule sera affichée à 449,99 €. Le pack complet est disponible dès maintenant, il faudra attendre la fin de l'année 2021 pour les deux autres.