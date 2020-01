Granblue Fantasy Versus : les combattants prennent les armes dans la cinématique d'introduction du jeu de combat

D'ici deux semaines, les joueurs japonais vont pouvoir se procurer Granblue Fantasy Versus, une déclinaison en jeu de combat de la prolifique licence de Cygames, développé par Arc System Works. Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne, dévoilant la cinématique d'introduction, à apprécier sans modération.

Nous y retrouvons donc en action les différents combattants jouables et membres de l'équipage du Grandcypher avec du gameplay, à savoir Gran, Katalina, Ladiva, Charlotta, Metera, Ferri, Lowain, Zeta, Vaseraga, Lancelot et Percival. Le thème principal du jeu composé par Tsutomu Narita est joué en fond sonore, tandis que se succèdent des scènes issues du mode RPG, qui reprendra les bases de Granblue Fantasy et fera intervenir des visages familiers des joueurs.

D'ailleurs, le jeu disponible sur mobiles et navigateur dispose d'une nouvelle bannière permettant d'accéder à un court prologue de GBVS. Assez court, il nous explique que les membres de l'équipage sont tous en vacances aux quatre coins du Sky Realm hormis Gran, Lyria, Vyrn, Io et Rackam, l'occasion d'entendre le capitaine parler ! Oui, pour ceux ne le sachant pas, notre personnage est habituellement muet, n'intervenant qu'avec des choix de réponses et quelques rares lignes de dialogues, ce qui ne sera pas le cas ici. Une courte scène sert elle de teaser à l'intrigue avec une discussion entre Belial et celui qu'il appelle Bubs, qui deviendra jouable en DLC sous le nom de Chaos Bringer, l'ange déchu cherchant à briser son sceau.

Avec tout ça, l'impatience quant à une date de sortie occidentale devient plus grande que jamais, XSEED Games et Marvelous Europe restant mutiques à ce sujet... Au Japon, Granblue Fantasy Versus est attendu le 6 février en exclusivité sur PS4.