Grand Theft Auto V est le roi sur PlayStation aux États-Unis

La semaine dernière, la première PlayStation de Sony célébrait ses 30 ans sur le territoire nord-américain. L'occasion pour Mat Piscatella, analyste chez Circana, de dévoiler les 20 jeux les plus vendus sur les PlayStation entre 1995 et 2025. Si la franchise Call of Duty est bien présente dans le classement, il est dominé par... GTA 5.

GTA V domine le marché sur PlayStation aux USA





Grand Theft Auto V est le jeu vidéo le plus vendu sur PlayStation aux États-Unis, que ce soit en termes de revenus ou d'exemplaires vendus. Le classement comprend surtout des titres récents, preuve que le jeu vidéo a gagné en popularité ces dernières années.

Le Top 20 des jeux les plus vendus aux USA :

Rang Par revenus Par unités vendues 1 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 2 Call of Duty: Modern Warfare (2019) Minecraft 3 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 4 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Grand Theft Auto: San Andreas 5 Call of Duty: Black Ops 6 Call of Duty: Modern Warfare (2019) 6 Call of Duty: Black Ops - Cold War Marvel's Spider-Man 7 Minecraft Call of Duty: Black Ops 3 8 Call of Duty: Black Ops 3 Call of Duty: Black Ops - Cold War 9 Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Vice City 10 Guitar Hero 3: Legends of Rock Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 11 Marvel's Spider-Man Call of Duty: Black Ops 6 12 Call of Duty: Black Ops 2 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 13 Call of Duty: Black Ops The Last of Us 14 Call of Duty: WW2 God of War (2018) 15 Call of Duty: Black Ops 4 The Elder Scrolls V: Skyrim 16 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Call of Duty: Black Ops 17 Call of Duty: Modern Warfare 3 Rainbow Six: Siege 18 Marvel's Spider-Man 2 Call of Duty: Black Ops 2 19 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: WW2 20 Grand Theft Auto: Vice City Call of Duty: Black Ops 4



GTA VI compte faire mieux que GTA V



Pour rappel, GTA 5 compte 210 millions de ventes, dans le monde entier. Autant dire que Take-Two Interactive et Rockstar s'attendent sans doute à vendre un paquet d'exemplaires de Grand Theft Auto VI sur PS5 le 26 mai prochain. Selon Strauss Zelnick, grand patron de Take-Two, le jeu sera « la meilleure chose que quiconque ait jamais vu en matière de divertissement » et un éditeur concurrent parle même de jeu AAAAA. En attendant sa sortie, GTA 5 est toujours disponible à 19,99 € sur Cdiscount.