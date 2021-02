Grezzo (Link's Awakening Switch) sur un nouveau jeu « médiéval » et « élégant »

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D, Luigi's Mansion sur 3DS, Link's Awakening sur Switch : Grezzo s'est fait une spécialité des modernisations de classiques de Nintendo. Et si le studio japonais n'appartient pas directement à l'éditeur, il collabore quasi exclusivement avec lui depuis 2006.

Nous ne savons pas encore ce que prépare l'équipe pour la suite, mais habituée aux sorties espacées au maximum de 2 ans, elle est sûrement déjà bien avancée sur son prochain titre, The Legend of Zelda: Link's Awakening datant de septembre 2019. Elle recrute actuellement des programmeurs pour un mystérieux projet, décrit comme « élégant » et d'inspiration « médiévale ». Le style graphique est décrit comme « non photoréaliste », mais sera tout de même inspiré d'éléments réels : cela sent bon l'aventure fantastique aux graphismes mignons, comme à peu près tous les jeux du studio.

La grande question est de savoir s'il s'agit encore d'un remake d'une production Nintendo (un Zelda ?), ou d'une franchise originale à la The Legend of Legacy ou Ever Oasis. Côté consoles, la Switch sera très certainement concernée, reste à voir si d'autres plateformes seront visées. Les paris sont ouverts, et la patience sera de mise pour avoir le fin mot de l'histoire. D'ici là, The Legend of Zelda: Link's Awakening est disponible pour 44,49 € sur Amazon.fr.