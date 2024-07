Castaway : une date de sortie pour le petit jeu à la Zelda: Link's Awakening

Canari Games développe actuellement Castaway, un jeu d'action et d'aventure rétro en 2D et en pixel art, fortement inspiré par The Legend of Zelda: Link's Awakening. Un petit jeu qui sera vendu à petit prix et qui sortira dans quelques semaines, le développeur indépendant dévoile la date de sortie en vidéo :

La date de sortie de Castaway est fixée au 16 août 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre ne vous ruinera pas, il sera vendu 7,99 € seulement, Canari Games explique que Castaway proposera un mode Histoire d'une heure seulement, mais la durée de vie sera décuplée si vous cherchez à débloquer tous les Succès/Trophées ou avec les modes Unjuste et Speedrun. Un mode Survivant rajoutera quant à lui deux heures de jeu. Le titre s'adresse également aux plus jeunes avec des modes Pacifiste et Invincible.

Canari Games rappelle qu'il n'est composé que d'un seul développeur, il a des idées pour du contenu additionnel, mais cela dépendra des ventes au lancement. Si vous voulez soutenir le jeu et son créateur, vous savez ce qu'il vous reste à faire le 16 août prochain. D'ici là, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.