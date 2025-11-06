GTA 6 : le confondateur explique ce choix de Rockstar

Depuis ses débuts dans les années 90, la saga Grand Theft Auto prend place dans des villes américaines fictives, inspirées de New York, Miami et Los Angeles. Outre une extension intitulée London 1969 pour le premier opus, la franchise de Rockstar n'a jamais quitté les États-Unis et elle nous replongera dans les rues de Vice City dans GTA 6. Mais pourquoi ce choix géographique ?

Pourquoi GTA ne quitte pas les USA ?





Dan Houser, cofondateur de Rockstar qui a quitté le studio pour fonder Absurd Ventures, s'est entretenu avec Lex Fridman pour évoquer sa carrière. Il revient notamment sur le choix du studio de situer l'action des Grand Theft Auto aux États-Unis :

Ce n'est pas un hasard si GTA revenait sans cesse à Miami, New York et Los Angeles. On pourrait transposer l'histoire dans n'importe laquelle de ces villes et ça fonctionnerait. Pour un jeu GTA complet, nous avons toujours pensé que la franchise était tellement imprégnée d'américanité qu'il serait très difficile de la transposer à Londres ou ailleurs. Il fallait des armes, il fallait ces personnages hors du commun ; le jeu était tellement imprégné de l'Amérique, peut-être vue de l'extérieur, mais c'était tellement ancré dans son essence que cela n'aurait pas fonctionné de la même manière ailleurs.

Le pays de la démesure (et des armes)





Eh oui, pour un jeu en monde ouvert proposant une grande liberté d'action, des PNJ hauts en couleur, des armes à feu à gogo et de larges routes à perte de vue, rien de mieux que les États-Unis d'Amérique. Déplacer l'action d'un Grand Theft Auto au Royaume-Uni (terre natale de Rockstar), en France ou ailleurs aurait semblé moins pertinent. Côté scénario, le studio a toujours dépeint les USA de manière exagérée, une satire portée par un regard extérieur sur le pays.

Même si Dan Houser ne travaille plus chez Rockstar, le studio semble bien décidé à poursuivre sur cette voie avec Grand Theft Auto VI, dont la date de sortie est fixée au 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition à 20,49 € chez Leclerc.

