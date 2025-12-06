Guardians Planetfall : le shooter VR qui remplace la gestion par l’adrénaline

Le studio barcelonais déjà connu pour Guardians Frontline revient avec une expérience coopérative tournée vers l’action. Cette fois, il n’est plus question de construction ou de stratégie en hauteur puisque l’aventure se déroule directement au sol au cœur d’un conflit galactique qui ne cesse d’évoluer. Le jeu a été présenté pendant l'UploadVR Showcase et s’impose comme une nouvelle étape importante pour le studio. Guardians Planetfall a été pensé pour la réalité virtuelle du début à la fin afin de mettre en avant une dynamique de groupe.

Guardians Planetfall s’éloigne clairement des mécaniques de Guardians Frontline. L’univers reste reconnaissable pour les habitués mais l’approche se concentre désormais sur la survie, l’extraction et la progression d’une guerre qui avance mission après mission. Les escouades de quatre soldats sont envoyées dans des environnements dangereux qui peuvent aller de la jungle au désert en passant par des stations en orbite ou des forteresses marquées par la lave. Chaque opération demande d’accomplir plusieurs objectifs avant de rejoindre l’évacuation et tout équipement transporté n’est conservé que si l’équipe parvient à quitter la zone.

Le gameplay s’appuie sur une approche très physique pensée pour la VR. Les gants antigravité permettent de grimper sur la plupart des surfaces tandis qu’un jetpack contrôlé par les mouvements des bras aide à prendre de la hauteur ou à éviter une menace immédiate. Les joueurs peuvent aussi utiliser des balises capables d’appeler une frappe orbitale depuis leur vaisseau de soutien. La coordination devient indispensable face aux deux forces ennemies qui occupent la galaxie et réagissent aux actions menées sur le terrain.

Le Strike Ship sert de base mobile entre chaque mission. Les joueurs y améliorent leurs systèmes d’attaque, de défense ou de soutien grâce aux ressources trouvées durant les opérations. Ces améliorations permettent d’obtenir de nouveaux outils qui servent lors des déploiements suivants. Les armes et les combinaisons évoluent elles aussi pour s’adapter au style de jeu de chaque membre de l’équipe.

La campagne se déroule à l’échelle d’une galaxie complète. Chaque mission renforce ou affaiblit l’influence humaine sur une planète et fait bouger la ligne de front. Une fois le cycle terminé une nouvelle guerre commence ce qui pousse les escouades à décider où concentrer leurs efforts pour influencer le conflit.

Le studio propose enfin un éditeur de missions accessible directement dans le casque. Il devient possible de créer un terrain, de placer des structures, d’ajuster des objectifs et de tester le tout immédiatement. Les créations de la communauté peuvent être partagées et parfois intégrées à la campagne afin d’enrichir la variété des opérations proposées.

Guardians Planetfall doit arriver en accès anticipé en 2026 sur MetaQuest 3/3S et SteamVR.