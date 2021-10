NVIDIA GeForce Game Ready : un nouveau pilote pour Marvel's Guardians of the Galaxy qui améliore aussi 12 autres jeux

C'est aujourd'hui que sort Marvel's Guardians of the Galaxy sur ordinateurs et (consoles de salon), NVIDIA publie donc son nouveau pilote GeForce Game Ready. Un driver à installer pour profiter au mieux du jeu en 8K HDR avec la compatibilité G-Sync, le support du multi-écran, le taux de rafraîchissement variable et des graphismes améliorés grâce au mode RTX On et au DLSS.

Ce nouveau pilote accompagne également une mise à jour de Chivalry, désormais jouable en DLSS 4K pour une amélioration des performances jusqu'à 45 % pour y jouer en 4K à 60 fps avec le DLSS. NVIDIA partage une petite vidéo pour montrer tout cela, c'est à admirer ci-dessus. Le driver améliore aussi les performances d'autres jeux comme Age of Empires IV, l'accès anticipé de Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard, DOOM Eternal, The Elder Scrolls Online, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto : La Trilogie - The Definitive Edition, Jurassic World Evolution 2 et Riders Republic.

Par ailleurs, dans GeForce Experience, six nouveaux jeux sont rajoutés avec des paramètres optimaux, à savoir Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, Gas Station Simulator, Marvel's Guardians of the Galaxy, Qian Nv You Hun et Sword and Fairy 7. Enfin, six nouveaux moniteurs sont désormais compatibles avec G-Sync, ce sont les AOC 24G2W1G4, AOC AG274QS3R1B+, ASUS ROG XG27AQM, ASUS VG32AQ1LA, ASUS XG249CM et MSI MPG321QRF-QD. Vous pouvez retrouver Marvel's Guardians of the Galaxy à 54,99 € sur Amazon.

