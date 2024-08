Hela : les créateurs d'Unravel dévoilent leur adorable nouveau jeu avec une souris

Après avoir développé les deux Unravel, des membres de Coldwood Interactive ont fondé Windup Games, qui vient de dévoiler son premier jeu cette semaine, à l'occasion de la gamescom 2024. Cette fois, pas de petits bonshommes en fil de laine, mais une adorable petite souris :

Édité par Knights Peak, un label de My.com, Hela sera un jeu d'aventure en monde ouvert à la troisième personne, inspiré du folklore scandinave, ses développeurs étant basés à Umeå, au nord de la Suède. Martin Sahlin, directeur créatif de Windup Games, commente :

Hela est un jeu qui cherche à apporter de la joie au fil de l'exploration d'un monde très authentique dont on espère qu'il séduira le grand public par son originalité. Nous voulons donner vie à ce monde ludique et fantastique qui nous entoure, mais aussi proposer une expérience sérieuse et sincère avec une histoire qui impliquera réellement les joueurs.

Eugenio Vitale, vice-président de l'édition chez Knights Peak, rajoute :

Je suis vraiment ravi que nous puissions aider les créatifs derrière Hela. Il se dégage tellement de charme et d'authenticité de leurs jeux précédents et ce que nous avons vu de Hela que je ne pouvais que travailler avec eux sur notre label. Nous partageons les mêmes valeurs en ce qui concerne les bons jeux et c'est un rêve devenu réalité que de contribuer à donner vie à leur prochain titre.

Grâce à Knights Peak, Hela sera distribué « dans le monde entier sur toutes les plateformes principales, à la fois sur PC et sur consoles », mais il faudra encore patienter pour connaître les machines exactes. Hela est pour l'instant à découvrir à la gamescom 2024, ou en images et vidéo ci-dessus. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver Unravel two à 25,99 € sur Amazon.