Helldivers 2 : un mode solo prévu ? Arrowhead s'exprime

Helldivers 2 aura été un véritable phénomène lors de sa sortie en février dernier sur PC et PlayStation 5, le jeu de tir d'Arrowhead Game Studios et Sony Interactive Entertainment a rencontré un énorme succès populaire, il compte plus de 12 millions d'exemplaires vendus. Mais il a un aspect qui peut rebuter.

Eh oui, Helldivers 2 est uniquement jouable en multijoueur coopératif, il faut trouver des amis (ou s'en faire) pour partir exploser ces vils extraterrestres et faire régner la démocratie dans l'espace. Les développeurs ont bien joué leur coup en proposant des missions régulières faisant avancer un scénario, mais certains joueurs aimeraient bien un mode solo sous la forme d'une campagne. Alors, Arrowhead Game Studios va-t-il répondre aux demandes de cette communauté ? Eh bien le nouveau CEO Shams Jorjani répond à un internaute sur X (ex-Twitter) :

Ça n'arrivera pas. Désolé mon frère. C'est comme créer un tout nouveau jeu.

Le message est clair, Helldivers 2 est et restera un jeu vidéo coopératif. Mais, qui sait, cela pourrait donner des idées aux développeurs pour un Helldivers 3 doté d'un mode solo. Si le jeu vous intéresse, il est disponible contre 32,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Helldivers 2 : retour dans les années 80 avec la prochaine Obligation de guerre premium, Commandos Vipère