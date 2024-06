Helldivers 2 : retour dans les années 80 avec la prochaine Obligation de guerre premium, Commandos Vipère

Lancé en début d'année, le phénomène Helldivers 2 n'a pas fini de faire parler de lui du haut de ses plus de 12 millions d'exemplaires écoulés. Si la dernière « obligation » en date, à savoir celle du PSN, a abouti sur un mécontentement des joueurs PC et le recul de Sony Interactive Entertainment à ce sujet, il ne faut pas oublier qu'Arrowhead Game Studios compte bien faire vivre son jeu sur la durée. Jusqu'à présent, il proposait chaque mois une nouvelle Obligation de guerre Premium, du contenu payant via des Super Crédits pouvant aussi bien être obtenus en jouant qu'être acheté sous forme de microtransactions. La dernière en date, Patriotes du grand froid, avait donc été lancée en mai et c'est donc tout naturellement la prochaine qui a été dévoilée ce jeudi, baptisée Commandos Vipère, qui sortira le jeudi 13 juin. Toutefois, il y a du changement dans l'air.

Si les inspirations de Starship Troopers ne vous suffisaient pas, nous avons ici des éléments directement repris des films d'action des années 80 à la Rambo et surtout Predator, avec cette thématique de la jungle et la fameuse poignée de main de Dutch (Arnold Schwarzenegger) et Dillon (Carl Weathers). De plus, il s'agira de la première Obligation de guerre Premium à inclure des éléments de personnalisation pour les véhicules. Le studio a bien précisé avoir entendu les retours de la communauté et compte ralentir la cadence afin de proposer du contenu plus abouti, sans toutefois préciser le nouveau rythme. Par ailleurs, les développeurs vont expérimenter davantage avec les thématiques et types d'éléments cosmétiques. Pour le reste, voici ce qu'indique le PlayStation Blog :

Armes Les éléments de l’ensemble Commandos Vipère vous proposent une véritable expérience « Tonnerre sous les tropiques ». Pour commencer, nous vous proposons une nouvelle version du Libérateur, l’AR-23A Fusil Libérateur, avec un facteur d’encombrement réduit, ce qui lui donne un recul plus élevé, mais une prise en main plus rapide que sa version classique. Vous pourrez le combiner avec le nouveau fusil à pompe scié SG-22 Bushwhacker à triple canon, doté de deux types de tir différents, dont l’un permet de tirer avec les trois canons à la fois. Oui, vous avez bien lu. Ce fusil à pompe est une arme secondaire. Cela signifie que vous pouvez équiper votre AR ou fusil à pompe favori en arme principale, et garder le Bushwhacker sous la main en cas d’affrontement au corps à corps. Armures Les armures ne sont pas non plus en reste. Découvrez l’ensemble PH-9 Predator, inspiré d’un vétéran des Commandos Vipère qui aurait repoussé une couvée entière de terminides à l’aide d’une simple mitrailleuse, de son couteau et d’un Laser orbital. Le couvre-chef est un béret qui donne un air résolument cool lorsqu’il est combiné à la cape Marque du croc pourpre. L’ensemble PH-202 Brise-branche sera idéal pour une ambiance mission dans la jungle, notamment associé avec la cape Voile du bourreau. Mais vous pouvez bien sûr mélanger les deux ensembles à votre guise. Les deux armures de ces Obligations de guerre proposent le passif Condition physique optimale, qui améliore les dégâts au corps à corps et la maniabilité des armes. Elles proposent également toutes deux un style bras nus (avec de gros biceps et une variété de couleurs de peau aléatoires) pour évacuer la sueur lors de vos opérations en milieu tropical.

Motifs, bonus et plus encore Autre ajout exaltant à ces Obligations de guerre, vous trouverez de nouvelles apparences pour vos hellpods, exosquelettes et Pélican 1, inspirés des motifs camouflages classiques. Ainsi, nous repoussons encore plus loin les limites de la personnalisation de votre équipement, pour donner un style encore plus cohérent à votre escouade. Une des choses que je préfère dans les Commandos Vipère, c’est notre nouvel utilitaire : le couteau de lancer. Imaginez : vous êtes en train d’écraser une nuée de terminides, mais soudain, vous voilà à court de munitions alors qu’il n’en reste qu’un ! Pas le temps de recharger : vous roulez vers l’arrière après avoir lancé un couteau de chasse sur l’ennemi juste avant qu’il ne vous atteigne ! Un nouveau bonus appelé Infusion expérimentale est également disponible. Il améliore vos stims pour que ceux-ci augmentent votre vitesse de déplacement et réduisent les dégâts que vous subissez pendant une courte durée. Il y a bien évidemment de nouvelles capes, cartes de joueur et emotes aussi.

Vous pouvez vous procurer Helldivers 2 au prix de 32,99 € sur Amazon et chez Cdiscount dans sa version PS5. Gamesplanet le propose de son côté 35,99 € sur PC.

Lire aussi : Arrowhead Game Studios : un gros changement à la tête du studio derrière Helldivers 2