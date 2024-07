Helldivers 2 : Arrowhead introduit sa mise à jour Escalade de la Liberté, la plus ambitieuse jusqu'à présent !

Depuis son lancement en début d'année, Helldivers 2 nous a habitués au fil des mois à ses Obligations de guerre premium (Vétérans émérites, Avant-garde, Déflagration démocratique, Patriotes du grand froid et Commandos Vipère). Toutefois, Arrowhead Game Studios a décidé de réduire la cadence avec comme objectif de proposer du contenu additionnel plus travaillé. Cela va se traduire d'ici quelques semaines par la sortie de la mise à jour Escalade de la Liberté, la première étape du studio dans le but de proposer de nouveaux modes de jeu, objectifs, ennemis et même une difficulté supplémentaire. Les développeurs ont donc présenté ses nouveautés prévues pour le mardi 6 août dans une bande-annonce. Niveau de difficulté supplémentaire, nouveaux objectifs de mission, avant-postes ennemis encore plus vastes et dangereux, nouvelles menaces... il y aura de quoi faire.

Des visuels et d'autres détails ont été partagés sur le PlayStation Blog, à retrouver ci-dessous.

Bienvenue dans l'escalade de la liberté, Helldivers. Nous avons pris le temps d'examiner les retours des joueurs qui combattent au front, et nous avons décidé de diversifier notre contenu. Missions, objectifs, ennemis, planètes, nous allons proposer d'innombrables nouveautés aux joueurs vétérans et aux novices qui nous rejoignent sur le champ de bataille. Préparez-vous à découvrir la mise à jour la plus importante depuis la sortie du jeu ! Notre communauté continue de prouver à quel point les Super-Terriens sont redoutables lorsqu'ils sont unis face aux automatons sans cervelle et aux ignobles terminides. À l'aube de l'escalade de la liberté, prenons quelques instants pour étudier les 6 mois qui nous séparent de la date de sortie du jeu. Nous n'aurions jamais pu prédire le succès du jeu ou le nombre de citoyens qui répondraient à l'appel sous les drapeaux de la Super-Terre ! Nous avons vu nos troupes résoudre tous les conflits et relever tous les défis que nous leur avons imposés, du système de contrôle des terminides aux ennemis volants en passant par le sauvetage des enfants du Centre hospitalier Super citoyenne Anne. Cette mise à jour est l'occasion pour nous d'offrir quelque chose d'exceptionnel à la communauté et d'accueillir toujours plus de joueurs dans l'univers des Helldivers. Helldivers, la situation va vite déraper. Démocratique rime avec mythique Nous sommes absolument époustouflés par votre soif insatiable de combat, toujours plus d'insectes, toujours plus de robots, toujours plus de libération et toujours plus de destruction ! Nous pensions que neuf niveaux de difficulté suffiraient amplement, mais l'escalade de la liberté marque l'arrivée du niveau de combat 10. Le NC 10 : Mythique constitue le niveau de difficulté le plus élevé de notre histoire, nous espérons sincèrement qu'il offrira aux joueurs toute l'intensité qu'ils recherchent sur un champ de bataille. Mais de grands défis impliquent de grandes récompenses. Néanmoins, les Helldivers ne demandaient pas seulement un nouveau niveau de difficulté. Ils réclamaient également plus de variété dans les missions ! C'est pourquoi nous avons créé de nouveaux objectifs et des avant-postes plus imposants, pour les automatons et pour les terminides, l'occasion pour vous de récupérer les nouveaux super échantillons. Pour neutraliser ces avant-postes extrêmement fortifiés, vous allez devoir faire preuve de coordination et élaborer des stratégies efficaces. Si vous arrivez tout juste sur Helldivers 2, sachez que vous n'avez pas besoin de débloquer le niveau Mythique pour vous éclater, car tous les nouveaux objectifs de missions seront disponibles dans les autres niveaux de difficulté.

De nouveaux ennemis et des marais dangereux L'escalade de la liberté marquera l'arrivée de nouvelles menaces anti-démocratiques qui vous obligeront à mobiliser tous vos neurones. À la demande générale, l'Empaleur fait son grand retour ! Ce mastodonte qui descend tout droit du jeu original va poser de nouveaux défis. Impossible d'échapper aux insectes quand ce titan destructeur fait son arrivée, combattre devient alors la seule option. Le Chargeur sporifère intègre également les rangs terminides. Plus terrifiant encore que le chargeur traditionnel, le chargeur sporifère se rue sur ses ennemis nimbé d'un brouillard qui masque sa position et fait son apparition quand il est à deux doigts de vous dépecer. Enfin, le Commandant alpha fait son entrée, cette version gonflée aux hormones du commandant est plus imposante et plus agressive, et n'hésite pas à appeler d'autres insectes en renfort. Et n'oubliez surtout pas les automatons ! L'extraordinaire tank lance-missiles vient renforcer les rangs des robots, mais préparez-vous également à d'autres surprises. Explorez les marais, mais oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Avec son brouillard envahissant, sa flore indomptée et ses arbres ténébreux qui bloquent les rayons du soleil, l'air lui-même paraît hanté. Gardez votre lampe-torche à portée de main, car la visibilité est limitée et la lumière est votre salut. L'ennemi pourrait se cacher n'importe où dans les broussailles.

Coup d'œil sous le capot Pour conclure, la mise à jour Escalade de la liberté nous offre également l'occasion d'atténuer les problèmes liés aux expulsions en cas de désaccord. Nous encourageons vivement les joueurs à faire preuve de bonne foi et de respect, mais il nous paraît évident que certains joueurs abusent du système d'expulsion en cas de désaccord. Afin d'atténuer ce problème, les joueurs expulsés apparaîtront désormais dans une nouvelle session en tant qu'hôte, et conserveront tout le butin obtenu avec leur équipe au cours de la session précédente. Tous les objets peuvent désormais être récupérés avant l'extraction. L'escouade responsable de l'expulsion verra un message indiquant qu'un joueur a été expulsé dans le widget du canal de discussion, mais que cela ne change rien au butin. Ce changement devrait permettre aux joueurs de conclure leurs missions avec l'intégralité du butin obtenu, aucun Helldiver ne sera perdant ! Nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer votre expérience de jeu et promouvoir une coopération saine. En parallèle de toutes ces modifications, nous allons implémenter divers changements d'ordre ergonomique, et notamment améliorer le menu social afin de vous permettre de jouer plus aisément avec vos amis. Pour conclure, la mise à jour Escalade de la liberté est remplie de nouveautés exceptionnelles, d'améliorations très attendues et d'innombrables surprises !

Si cela vous donne envie de vous engager pour répandre la démocratie, Helldivers 2 est vendu 39,99 € à la Fnac sur PS5 voire même dès 29,99 € chez Cdiscount en promotion. Gamesplanet le propose de son côté au prix de 35,99 € sur PC.