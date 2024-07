Helldivers 2 perd 90 % de ses joueurs, le développeur de Palworld le défend

Véritable phénomène à son lancement en février dernier, Helldivers 2 a explosé les compteurs, détrônant même God of War comme jeu PlayStation le plus joué en simultané sur Steam. Sur PC, le titre d'Arrowhead Game Studio a réuni plus de 450 000 joueurs en même temps à sa sortie, mais aujourd'hui, ils sont moins de 40 000, selon SteamDB. Une chute vertigineuse de 90 % de la fréquentation, est-ce déjà la fin pour Helldivers 2 ?

C'est la question que s'est posée Forbes, qui met en avant cette dégringolade. S'il est normal de voir la fréquentation chuter pour un jeu solo, c'est quand même alarmant pour un titre live service comme Helldivers 2, qui veut fidéliser ses joueurs sur PC et PS5 sur le long terme. Mais Arrowhead Game Studio est coincé, entre la volonté de corriger les soucis techniques et proposer du contenu inédit, sans mettre de côté certains joueurs. L'affaire de la connexion à un compte PlayStation Network obligatoire sur Steam n'a sans doute pas aidé à fidéliser les fans de la première heure, malgré un retour en arrière de la part des studios. Forbes précise que Helldivers 2 n'est même plus dans le Top 10 des jeux les plus joués sur PlayStation, au contraire de Fortnite, Call of Duty, GTA Online, Overwatch 2 ou Roblox. Une chute comparée à celle de Palworld, un autre jeu phénomène du début d'année 2024, avec plus de deux millions de joueurs en simultané sur Steam, mais « seulement » 130 000 joueurs aujourd'hui.

L'article de Forbes a fait pas mal de bruit et a fait réagir Bucky, community manager de Palworld, sur son compte X (ex-Twitter) personnel. Le CM n'est pas tendre avec le journal, mais rappelle que Palworld a grimpé à deux millions de joueurs en simultané, puis 15 000, puis 140 000 ces derniers jours. Un chiffre qui, selon lui, va redescendre, avant de remonter à la prochaine mise à jour. C'est sans doute bien là le problème de Helldivers 2 : son absence de feuille de route claire pour tenir les joueurs en haleine. Une nouvelle race doit par exemple voir le jour, mais Arrowhead Game Studio se garde bien de dire quand elle arrivera.

Le studio arrivera-t-il à trouver le bon équilibre pour relancer la hype et faire revenir les joueurs sur Helldivers 2 ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, même en absence de mise à jour, le titre reste très amusant, vous pouvez le retrouver à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

