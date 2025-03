Hideo Kojima aime le cinéma français et dévoile ses films préférés

Hideo Kojima et son studio Kojima Productions sortiront cet été Death Stranding 2: On the Beach, faisant suite au premier jeu avec Sam Porter Bridges. Mais le concepteur japonais a fait un petit voyage à Paris récemment, l'occasion de découvrir l'un des derniers vidéo clubs de la capitale française dans une vidéo de Konbini :

Pendant une dizaine de minutes, Hideo Kojima dresse en revue les films français qui l'ont marqué, le Japonais avoue qu'il louait tous les jours des VHS, à tel point qu'il était surnommé Video Kojima. Parmi les films français qui l'ont marqué, Kojima cite par exemple La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Le Salaire de la Peur (avec Mario et Luigi) de Henri-Georges Clouzot, Alphaville de Jean-Luc Godard, La Jetée de Chris Marker, Barbarella de Roger Vadim, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, mais également des longs-métrages plus récents comme Mauvais Sang et Annette de Leos Carax, Enter the Void de Gaspar Noé, Gueules Noires de Mathieu Turi, sans oublier L'Enfant d'en haut d'Ursula Meier, avec Léa Seydoux. Du côté de l'animation, Hideo Kojima met en avant La Planète Sauvage de René Laloux, un excellent film de science-fiction de 1973.

Tous ces films, et plus encore, ont évidemment inspiré le concepteur japonais dans la création des franchises Metal Gear Solid et Death Stranding. Death Stranding 2: On the Beach sortira le 26 juin prochain sur PS5, vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.